1.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Edeka-Markt will in Neubau umziehen

Standort an der Ortsdurchfahrt bleibt - nur 150 Meter weiter

Auf diesem Grundstück dürften der neue Edeka-Markt sowie weiter Angebote und Wohnungen entstehen. Foto: Seitz

So wie auf der Planzeichnung könnte es dort später aussehen. Repro: (r).

Der bisherige Markt, rund 150 Meter weiter gelegen, wäre dann Geschichte. Foto: Seitz

Hagen (dgs). Der bestehende Edeka-Markt „Nah und Gut Bertram“ an der Ortsdurchfahrt will umziehen. Zusammen mit einem Projektentwickler plant Edeka eine Verlagerung auf das nahe gelegene Grundstück an der Hagener Straße 35, gleich neben der Sparkasse. Dort soll in einem beschleunigten Verfahren ein neuer Markt mit einer Verkaufsfläche von 1.000 Quadratmetern gebaut werden. Die Leitung soll weiter in den Händen von Betreiber Stefan Schöbel liegen.

Der Ortsrat Mühlenfelder Land berät am 8. Juni über den Bebauungsplan. „Wir sind hoch aufgeschlossen“, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster. Seit einem Jahr würden die Gespräche mit Edeka, dem Betreiber und der Politik schon laufen, berichtet er, allerdings zunächst „top secret“. Zur Verfügung steht am neuen Standort eine Grundstücksfläche von etwa 6.000 Quadratmetern, die bei Bedarf sogar noch erweitert werden könnte. Angedacht sind zusätzlich kleinere Gewerbe- und Dienstleistungsangebote wie ein Bäcker mit Café oder Praxen. Auch eine ergänzende Wohnbebauung ist möglich.

Der neue Markt befindet sich im Zentrum von Hagen, auch in der Nähe der neuen Seniorenwohnungen, die derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Pastorenhauses entstehen und im Mai bezugsfertig sein sollen. Mit dem Neubaugebiet „Linnebalken“ am Ortsausgang in Richtung Nöpke soll es jetzt ebenfalls losgehen. „Das sind immerhin 50 Bauplätze“, betont Jaster. Am jetzigen Standort des Edeka-Marktes kam es immer wieder zu Parkplatzproblemen, sowohl an der Ortsdurchfahrt als auch „Am Gänseberg“. Für den neuen Markt, an dem über 60 Parkplätze bereit gestellt werden sollen, wird derzeit eine verkehrstechnische Untersuchung für die Anbindung an die Hagener Straße durchgeführt. Edeka gehe zunehmend davon ab, Nahversorgungsmärkte außerorts auf der „grünen Wiese“ zu errichten, stattdessen sollen sie zentral liegen und auch fußläufig gut erreichbar sein, berichtet Jaster. Für ihn ist es wichtig, dass der Markt so fit für die Zukunft ist und die Arbeitsplätze erhalten bleiben oder sogar noch zulegen.

