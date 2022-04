Orgelkonzert mit Prager Organist Pavel Cerny

Mandelsloh (r/tma). Pavel Cerny aus Prag, einer der besten und bekanntesten Organisten Tschechiens, begeisterte das Publikum bereits 2019 bei der Internationalen Orgelnacht in St. Osdag mit seinem Spiel. Durch Vermittlung von Jan Katzschke kehrt er am Samstag, 23. April, um 19 Uhr an die romantische Furtwängler-Orgel zurück.

Das Programm hat er dabei ganz auf den Krieg in der Ukraine abgestimmt. Neben Musik von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy soll so Musik ukrainischer Komponisten gespielt werden. „Cerny setzt sich engagiert für die Menschen in der Ukraine ein“, schreibt Bodo Messerschmidt vom Kirchenvorstand. „So wurde ein 24-Stunden-Orgelkonzert, das er in Prag zugunsten ukrainischer Künstler organisierte und live im Internet übertrug, im kriegsgebeutelten Land als starke Ermutigung wahrgenommen.“

Das Konzert wird durch den luxemburgischen Kunstmäzen Geoffrey Piper finanziert. Die Einnahmen des Abends können daher vollständig an die gemeinnützige christliche Hilfsorganisation „GAIN“ gehen, die von Deutschland aus humanitäre Hilfsgüter zu den Flüchtlingen in den an die Ukraine angrenzenden Ländern, immer wieder aber auch direkt ins Kriegsgebiet bringt. „Auf Eintritt zum Konzert wird verzichtet in der Hoffnung, dass eine stattliche Spendensumme zugunsten dieser wichtigen Arbeit zusammenkommt“, so Messerschmidt.

Aus Sicherheitsgründen in Pandemiezeiten gilt während des Konzertes die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1206 vom 23.04.2022