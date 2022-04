Neue Strukturen, alte Werte - „Robby“ ist wieder an diesem Wochenende

Die 35. Wirtschaftsmesse findet nach zwei Jahren Wartezeit statt

Seit diesem Foto sind rund drei Jahre vergangen. Am Wochenende gibt es nun wieder die beliebte Wirtschaftsschau Robby in Mariensee.

Mariensee (tma). Die Zelte sind aufgebaut, Aussteller gesichert und der Ablaufplan ausgeklügelt - bei der 35. „Robby“ ab dem heutigen Samstag hat die Nordkreisinitiative (NKI) trotz zwei Jahren Pause wieder Einiges auf die Beine gestellt.

„Die Corona-Maßnahmen haben sich inzwischen so entwickelt, wie wir uns das erhofft haben“, berichtet Sprecher Markus Heumann. Nur so kann die Wirtschaftsmesse wieder in dem Rahmen von 2019 stattfinden mit hunderten Besuchern gleichzeitig in den Veranstaltungszelten.

Doch die Pandemie hinterlässt ihre Spuren auch auf der Ausstellerliste - so existieren einige Unternehmen nicht mehr, hinter den Kulissen gab es ebenfalls Veränderungen. „Plakatierer gibt es kaum mehr“, so Matthias Homeyer. Weil durch den Sturm im Frühjahr außerdem große Plakate beschädigt wurden, setze man nun verstärkt auf das Internet.Doch die restlichen Lücken konnten gefüllt werden, für die Besucher verändert sich hauptsächlich das Catering. Es übernimmt das Landgasthaus „Scheuers Hof“ von der Fleischerei Plinke.

Das Programm dürfte den meisten Robby-Fans bekannt vorkommen. Nach dem Eröffnungsrundgang um 11 Uhr spielen wieder einige Grundschulen beim Robbylino-Cup auf einem Miniatur-Fußballplatz. Die Eröffnungsrede ab 10 Uhr ist inzwischen in neuen Händen: Die hannoversche IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt löst ihren Vorgänger ab, der inzwischen in den Ruhestand gegangen ist. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst unter Leitung von Pastorin Christina Norzel-Weiß, musikalisch unterstützt wird sie dabei von einem Posaunenchor und einer Projektband.

An beiden Tagen werden auf dem gesamten Gelände wieder Tombola-Lose verkauft. Außen sind publikumswirksam Autohäuser sowie die Bundeswehr mit großem Gerät zu sehen. Neben vielen betrieben, die sich, ihre Dienstleistungen oder Produkte vorstellen, sind außerdem wieder einige Vereine aus dem Stadtgebiet am Start. Etwa der Modelleisenbahnclub ist dabei. „Wie in den vergangenen Jahren sind wir mit unserer Jugendanlage unseren Jugendbetreuern und Mitgliedern vor Ort, um Besuchern Rede und Antwort zu stehen“, so der Vorsitzende Winfried Kempe.

Auch der ADFC ist wieder auf dem Gelände zu finden. Die Radfahrer präsentieren erstmals die neue Land-Route, die auf etwa 40 Kilometern Länge die nordwestlichen Dörfer des Stadtgebiets miteinander verbindet. Zudem kann sich für die ADFC-Familienrallye angemeldet werden.

