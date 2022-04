Neustart in Neustadt trotz dramatischer Umstände ermöglichen

Temps richtet Deutsch-Kurse für Ukraine-Flüchtlinge aus

Unternehmer Ulrich Temps (Mitte) und seine Frau Martina (2.v.li.) engagieren sich mit Deutschkursen für Ukraine-Flüchtlinge, hat dafür Svetlana Chrischaniska und Nadja Shvets (v.re.) eingestellt. Janet Breier (li.) vom „Blau-gelben Treff" und Sandra Lukaschek, Organisatorin des Aus- und Weiterbildungszentrums bei Temps,

Neustadt (os). Schon am Montagvormittag geht es los: Im Aus- und Weiterbildungszentrum der Temps Malereibetriebe starten mindestens fünf Gruppen aus ukrainischen Flüchtlingen mit Sprachkursen.

Wie schon bei der Flüchtlingswelle 2015/16 packt Unternehmer Ulrich Temps gleich richtig an. Mit Nadja Shvets und Svetlana Chrischaniska hat er zwei ukrainischstämmige „Koordinatorinnen“ eingestellt. Sie organisieren die Sprachkurse und dolmetschen wo nötig. „Wir möchten Ihnen trotz der dramatischen Umstände eine Chance für einen guten Start in Neustadt geben“, sagte Temps den knapp 80 anwesenden Kriegs-Flüchtlingen.

Den Kontakt zu Shvets und Chrischaniska hat Ex-Gymnasiallehrer Klaus Birkenhagen über Janet Breier vom „Blau-gelben Treff“ im Silbernkamp hergestellt. Birkenhagen unterrichtet bei Temps ohnehin Auszubildende in Deutsch. Verstärkung bekommt er von Mitarbeitern des Malereiunternehmens, die ebenfalls Wurzeln in Osteuropa haben. „Wir haben an allen Standorten in der Belegschaft gefragt, einige sprechen ukrainisch oder russisch und haben spontan zugesagt“, berichtet Temps. Einer von ihnen ist Viktor Bastron (kleines Foto). Er stammt aus Kasachstan und war sofort dabei. Seit 1993 arbeitet er in dem Neustädter Malereiunternehmen, dass in diesem Jahr den 70. Firmengeburtstag feiert. Seine launige Begrüßung in einer bekannten Sprache nahmen die Ukrainer erfreut auf.

Die beiden Organisatorinnen haben zwischenzeitlich Lehrmaterial ausgesucht, in den Temps-Räumen wird sogar eine Kinderspielecke eingerichtet, in der die Teilnehmerinnen nur die Betreuung selbst organisieren müssen. Zwei mal wöchentlich erhält jede Gruppe zwei Zeitstunden Sprachunterricht an der Hans-Böckler-Straße.

Wie schon bei den Flüchtlingen seit 2015 hofft Ulrich Temps auf Mitarbeiter-Verstärkung durch die Aktion. „Wenn es sprachlich passt, wäre schon ab Sommer eine Ausbildung bei uns möglich“, sagt er. Bei entsprechenden Vorkenntnissen ist auch ein direkter Einstieg denkbar. Über das umfangreiche Netzwerk seines Unternehmens können auch Praktika in anderen Firmen vermittelt werden.

