Innen Training, außen Wandgemälde: Athleten zieren jetzt auch die Bunsenhalle

Auch ein Marienseer Künstler arbeitete neun Tage an der Mauer

Die Sporthalle der Leine-Schule ist nun unverwechselbar als solche zu erkennen. Fotos: Maibaum

Melina Grasso arbeitete mit ihren Kollegen dafür auch spät bis in die Nacht

Neustadt (tma). Der Schutz der Dunkelheit sorgte für die Künstlerin Melina Grasso in der vergangenen Woche bizarrerweise für mehr Sichtbarkeit beim Verzieren der Außenwand der Sport­halle der Leine-Schule hin zur Bunsenstraße. Mit ihren Kollegen Luis Gerberding und Aileen Schrägel nutzte sie Tageslichtprojektoren, um die von ihr entworfenen Motive an die Wand zu projizieren.

Trotz Regen schlugen sich die hannoverschen Künstler beim Aufzeichnen der Grundlinien gut. „Improvisationen gibt es immer, wir arbeiten ja oft draußen“, so Grasso. Nur ein Sturm hätte durch die Arbeit mit Gerüsten und hohen Leitern den vorzeitigen Feierabend bedeutet. Auf die Ausschreibung sind die Künstler über den gebürtigen Marienseer Gerberding gekommen, dessen Vater davon in der Zeitung gelesen hat.

Die Künstler haben Routine mit Projekten im öffentlichen Raum, doch bei stärkerem Wind mussten auch sie aufpassen. „Man hat natürlich den persönlichen Anspruch, dass alles an der richtigen Stelle sitzen muss“, so Gerberding. „Für die Feinarbeit brauche ich dann auch mehr Pausen und Konzentration, da kann man sich in Perfektionen verlieren.“

Das Motiv zeigt mehrere Sportarten und auch Mitglieder der TSV Neustadt temps Shooters, die in der Halle ebenfalls trainieren. Es konnte sich gegen zwei andere Vorschläge durchsetzen, wie die städtische Projektkoordinatorin Evellyn Barz berichtet. „Wir haben das etwas professioneller aufgezogen, weil es so ein Flop war mit dem Hallenbad“, so Barz. Mit Grasso und ihrem Team sei die Zusammenarbeit angenehm, auch preislich ist die Stadt für ein derart großes Projekt mit 16.000 Euro zufrieden. Finanziert wurde die Kunst aus dem Restbudget der Leine-Schule.

Als nächstes großes Kunstprojekt steht für Barz im Stadtgebiet das Trafogebäude auf der Westseite des Bahnhofs an. Die langen Seiten werden in vielen unterschiedlichen „Kästchen“ von Schülern dekoriert, die Stirnseiten - von der Rampe nach oben sofort einsehbar - sind für Profis eingeplant. „Wenn es noch Künstler gibt, die Ideen dafür haben, können sie sich bei der Kulturförderung melden“, wirbt die Projektkoordinatorin. Bis zu 5.000 Euro sind dafür im Budget.

Ausgabe-Nr. 1206 vom 23.04.2022