Schlecht vorbereiteter Freizeit-Skipper setzt gerade gekaufte Yacht in der Leine fest

Kostspielige Bergung nötig - Verfahren durch die Region droht

An vier Leine festgelegt und die beiden Personen von Bord geholt: Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz bei einer auf Grund gelaufenen Yacht in der Leine. Foto: Seitz

Neustadt/Suttorf (os). Seine Tour mit der vor wenigen Tagen in Wilhelmshaven gekauften Yacht „Käpt‘n Blaubär“ wird ein Freizeitskipper aus Potsdam sicher nicht vergessen. Um sich die zahlreichen Schleusen an der Weser zu sparen, fuhr er mit einem Begleiter durch die Aller in die Leine und wollte von Schwarmstedt über Neustadt nach Hannover schippern, um dort in den Mittellandkanal zu wechseln.

Kurz hinter Suttorf war am Dienstagmittag Endstation, das 10,50 Meter lange Schiff lag auf Grund. Gegen 13 Uhr wählten die Männer den Notruf 110, erst am Abend wurde um 19.10 Uhr auch die Feuerwehren Suttorf sowie die Wasserrettungsgruppe Bordenau/Neustadt alarmiert, die die „Käpt‘n Blaubär“ im Fluss mit mehreren Leine sicherten sowie den Schiffseigner und seinen „Matrosen“ von Bord holten.

„Wir haben uns bei Google Maps und durch Nachfragen informiert“, sagte der Schiffsführer der NZ. Hinweise auf Verbote fanden sie dort nicht, auch nicht auf die Notwendigkeit einer Schleuse in Neustadt. Das Wehr - hier als Wasserfall bekannt - an der Apfelallee war in der Kartenansicht nicht zu erkennen. „Ein Unding, dass keine Warnschilder für Untiefen oder Verbotsschilder angebracht sind“, so der Skipper. Eine einfache Internetrecherche der NZ zeigte aber, dass sich innerhalb der ersten fünf Suchtreffer für „Motorboot“ und „Leine“ deutliche Hinweise finden, die den Freizeitschiffer von dem Plan hätten abbringen müssen. Unter anderem die „Informationen für Wassersportler“ der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Ein ganzes Kapitel beschreibt die Leine, inklusive der seit 2006 stillgelegten Schleuse in Neustadt und des Befahrensverbotes mit motorisierten Wasserfahrzeugen „oberhalb von Neustadt“.

Die Region Hannover als zuständige Umweltschutzbehörde kündigte bereits ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Potsdamer an. Danach ist „lediglich das Fahren auf der Leine unterhalb des Wehres Herrenhausen flussabwärts mit kleinen Fahrzeugen ohne Eigenantrieb in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang“ erlaubt, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Eine Verbindung zum Mittellandkanal von unterhalb Hannovers ist ohnehin nicht gegeben, die existiert nur vom Oberlauf aus.

Teurer als die Ordnungswidrigkeit dürften den Eigner aber die Bergungskosten kommen. Am Mittwochmorgen wurde darüber beraten. Zunächst soll eine Tauchfirma den Zustand von Rumpf, Ruder und Schraube erkunden, danach muss wohl ein Kran die Yacht aus der Leine heben. Per Tieflader würde sie dann weitertransportiert.

Ausgabe-Nr. 1206 vom 23.04.2022