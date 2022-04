Blitzer zieht an die Königsberger Straße

Neustadt (os). Der Geschwindigkeitsmessanhänger der Stadtverwaltung wird heute innerhalb der Kernstadt umziehen. Ab dem späten Vormittag dürfte "Karin" nach dem letzten Standort an der Wunstorfer Straße dann an der Königsberger Straße zu finden sein. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Am ersten Schultag nach den Osterferien - und jedem weiteren natürlich - sollten motorisierte Verkehrsteilnehmer aber auch andernorts ihre Tachonadel im Blick behalten und an die Vorschriften anpassen.

Die beiden letzten Karin-Standorte im April sind An der Waldbühne (K 315) in Otternhagen ab dem 26. April sowie die Welzer Straße in Welze (L191) vom 28. April an.

