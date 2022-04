Kinder- und Jugendklinik verlängert Qualitätszertifikat

Neustadt (r/os). Die Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin im KRH Klinikum an der Lindenstraße hat erneut das Qualitätssiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ erhalten. Die Klinik wird seit 2012 mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das derzeitige Zertifikat ist bis 2023 gültig. „Wir sind als Team sehr stolz, dass unsere hochqualitative Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit diesem Zertifikat bestätigt wird“, bekräftigt Chefarzt Dr. Axel Teichmann.

Ausgezeichnet werden diejenigen Kliniken, die alle Standards für die multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung nachweisen. Dies beinhaltet eine kontinuierliche kinderärztliche und kinderchirurgische Besetzung, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Teams aus dem pädagogischen und medizinisch-therapeutischen Bereich, welche speziell für Kinder qualifiziert sind. Außerdem müssen die ausgezeichneten Kliniken Netzwerke aufgebaut haben, damit Kinder und Jugendliche mit seltenen und schwerwiegenden Krankheitsbildern optimal versorgt werden. Kinder- und familienorientierte Ausrichtung, wie Besuchsregelungen und die kostenlose Mitaufnahme eines Elternteils bei Säuglingen und Kleinkindern sind ebenso Pflicht.

In der Fachklinik, die eng mit dem Kinder- und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ in Hannover kooperiert, werden jährlich bis 8.000 junge Patienten stationär und ambulant behandelt. Die Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Sie hat ihre Tätigkeit offiziell im Januar 1972 aufgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden geplante Veranstaltungen für Familien und Kinder, wie ein Sommerfest oder eine Festveranstaltung für aktuelle und ehemalige Mitarbeiter vorerst nicht statt. „Wenn uns die Pandemie dieses Jahr nicht mehr feiern lässt, holen wir es auf jeden Fall im nächsten Jahr nach“, so Teichmann.

