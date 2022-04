Alkohol und Drogen am Steuer führen auch zu Auffahrunfall

Neustadt (r/tma). Als eine Subaru-Fahrerin am Karfreitag an der Kreuzung Siemensstraße/Wunstorfer Straße an einer roten Ampel wartete, fuhr ein ungeduldiger Audi-Fahrer von hinten auf ihr Fahrzeug auf. Als die Geschädigte ausstieg, um mit dem Verursacher Personalien auszutauschen, fuhr dieser jedoch einfach wieder an und entfernte sich über den Rewe-Parkplatz.

Der Subaru-Fahrerin gelang es jedoch noch, dem Unfallverursacher ein Stück weit zu folgen und der Polizei Kennzeichen und Fluchtweg mitzuteilen. Die Beamten konnten den 46-Jährigen „aufgrund der genauen Angaben“ schließlich auf der B 6 anhalten. Sein Atemalkoholwert ergab stolze 2,7 Promille, weshalb er sich neben Fahrerflucht nun auch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten muss. Sein Führerschein wurde auf der Wache beschlagnahmt.

Um einen ähnlichen Vorgang musste sich ein 48-jähriger Neustädter am darauffolgenden Samstag nicht sorgen - er fuhr gleich ohne Fahrerlaubnis los. Auf der B 6 fiel der VW-Fahrer durch unsichere Manöver auf. So stoppte er bei einem Rotlicht erst mitten auf der Kreuzung, bremste bei hoher Geschwindigkeit grundlos scharf ab und fuhr streckenweise zwischen beiden Fahrstreifen auf der Mittelleitlinie.

Die Polizei konnte ihn wenig später an seiner Wohnung antreffen, wo er keinen Führerschein vorweisen konnte - dieser wurde ihm in der Vergangenheit wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entzogen. Auch am Samstag war der Mann wieder berauscht, weshalb er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste, wo ihm Blut abgenommen wurde.

