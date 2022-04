Zahlreiche Osterfeuer brennen wieder über das lange Wochenende

Viele Verbrennungsstellen fallen aber etwas kleiner aus

Neustädter Land (tma). In den vergangenen Pandemie-Jahren sind mangels Brandwachen alle Osterfeuer ausgefallen. Durch wegfallende Corona-Maßnahmen gehen die organisierenden Ortswehren und Vereine nun am Feiertagswochenende in Aktion.

• Amedorf, 16. April, ab 19 Uhr am Gaseberg.

• Basse, 16. April, ab 18.30 Uhr am Bolzplatz/Zum Rischanger.

• Brase, 17. April, ab 20 Uhr in der Heide (am Heideweg).

• Borstel, 16. April, ab 18 Uhr „Am Schlagbaum“.

• Dudensen, 16. April, ab 20 Uhr am Wenenborsteler Damm.

• Empede, 16. April, ab 18 Uhr Brakenweg, gegenüber Haus 7.

• Esperke, 16. April, ab 18.30 Uhr „An der Drift“.

• Helstorf, 16. April, ab 19 Uhr an der Reiterheide.

• Laderholz, 16. April, ab 18 Uhr „Am Dorfe“.

• Lutter, 16. April, ab 18 Uhr „Am Osterberg“.

• Luttmersen, 17. April, ab 18 Uhr „In Luttmersen“.

• Mardorf, 16. April, ab 17 Uhr am Brennplatz „Zum Kreuzholz“.

• Mariensee, 16. April, um 19 Uhr auf dem Robbygelände.

• Mecklenhorst, 16. April, um 20 Uhr am Sportplatz.

• Metel, 16. April, ab 19 Uhr an der Boßkampstraße.

• Niedernstöcken, 16. April, ab 19 Uhr am Sportplatz.

• Nöpke, 16. April, ab 19 Uhr auf dem Festplatz „Am Sandbarge“.

• Otternhagen, 16. April, ab 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

• Poggenhagen, geplant für den 17. April, fällt erneut aus.

• Rodewald, 16. April, Einbruch der Dunkelheit im Wiebusch. Buschwerk kann von 8.30 bis 13 Uhr angefahren werden. Kinder suchen ab 18.30 Uhr Ostereier.

• Scharrel, 16. April, ab 19 Uhr „Zum Imbusch 11“.

• Schneeren, 16. April, ab 19 Uhr „Am Osterberg“ im Nordfeld.

• Suttorf, 16. April, ab 18 Uhr „In der Hasenheide“.

• Vesbeck, 17. April, ab 19 Uhr Feldweg an der Vesbecker Straße.

• Warmeloh, 17. April, etwa ab 19 Uhr am Ortseingang.

• Welze, 16. April, ab 19 Uhr an der Sandkuhle, Welzer Straße.

• Wulfelade, 16. April, ab 18.30 Uhr am Osterfeuerplatz.

Die Zeiten können abweichen, generell richtet sich der Beginn bei den meisten Terminen nach dem Sonnenuntergang.

