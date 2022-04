ÖSSM-Station wieder am Wochenende geöffnet

Winzlar (r/os). Ab Ostersamstag, 16. April, öffnet die Ausstellung der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) auch am Wochenende wieder die Türen. Von 11 bis 17 Uhr können sich interessierte Besucher über die Natur am Steinhuder Meer informieren. Webcams geben Einblicke in das Leben von Fischadlern und Schleiereulen. Im Stationsgarten laden Moorbeet und Teich zum Beobachten und Verweilen ein. Die Ausstellung ist an den Osterfeiertagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet sowie an allen Wochenenden bis Oktober. Wochentags kann die Ausstellung dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr besucht werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1205 vom 16.04.2022