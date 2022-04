Ärger um RMG: Weiterhin Probleme bei der Abfuhr von „Gelben Säcken“

Mangel an Säcken, fehlende Container in der Innenstadt

Neustadt (tma). Seit Anfang des Jahres ist die RMG Rohstoffmanagement GmbH für die Abholung der „Gelben Säcke“ in der Region Hannover und damit auch dem Stadtgebiet zuständig. Doch die Abfuhr ist seit Beginn von Problemen geplagt, noch immer bleibt der Verpackungsmüll in gesamten Straßenzügen mehrere Wochen stehen. Zusätzlich sind die Säcke an einigen Ausgabestellen weiterhin knapp.

So berichtet Wolfgang Heigel, der an der Walsroder Straße zwischen Helstorf und Vesbeck lebt, dass seit sechs Wochen die Umverpackungen nicht mehr regulär abgeholt wurde. „Die Tiere gehen dann an die Säcke und reißen sie kaputt, wenn die da liegen“, so der 80-Jährige. „Dann muss ich die Reste aufsammeln - und das geht ganz schön auf die Knie.“

Häufig sieht er Müllwagen einfach vorbeifahren, erst nach mehreren Anrufen gibt es Reaktionen von RMG, manchmal mit leeren Versprechungen, andere Male mit Abfuhren am Folgetag. Andere Neustädter berichten sogar von gar keinem Durchkommen bei der Reklamationshotline und E-Mail von RMG. Der Tenor: Nach Versprechungen des Unternehmens fühlen sich die meisten Bürger ignoriert.

Auch die Betriebe in der Innenstadt teilen eine ähnliche Meinung. Dort wurden die „Gelben Säcke“ in der Vergangenheit in einem Container gesammelt und wöchentlich entsorgt. Seit dem Entsorger-Wechsel zu Jahresbeginn aber funktionierte die Praxis aus rechtlichen Gründen durch das Remondis-Logo auf den Behältnissen nicht mehr. „Der Container wurde nach zwei Wochen abgeholt, seitdem haben wir gar keinen mehr“, beklagt etwa Heiner Plinke. RMG gab im Januar „Lieferschwierigkeiten“ als Grund für die Verzögerungen an.

Regionsweit ist zudem ein weiteres Ärgernis verbreitet. So sind an einigen Ausgabestellen keine Gelben Säcke verfügbar. „Wenn man für die Abholung der Umverpackungen verantwortlich ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass ausreichend Gelbe Säcke zur Verfügung gestellt werden“, so Rolf-Axel Eberhardt, abfallpolitischer Sprecher der CDU-Regionsfraktion. „Es häufen sich die Klagen, dass RMG seine Verteilstellen in Städten und Gemeinden im Umland nicht mit ausreichend genügenden Rollen von Gelben Säcken versorgt.“

Im Februar habe es ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des Abfallentsorgers im entsprechenden Fachausschuss gegeben, bei dem Abhilfe versprochen wurde. Nachfolgende Anfragen von Eberhardt sowie der Neustädter Zeitung nach dem aktuellen Stand beim Abfallentsorger blieben unbeantwortet.

„Es ist nicht immer auszuschließen, dass einzelne Anfallstellen schlichtweg ‚übersehen‘ werden“, sagte RMG-Sprecher Marius Schröder Ende Januar. Allerdings war er auch überzeugt, dass sich die Abfuhrleistung kurzfristig „erheblich verbessern“ werde. Drei Monate später ist dies für viele Menschen nicht spürbar.

Bleibt der Verpackungsmüll liegen, können sich Betroffene an die E-Mail Gelber-Sack.Hannover@rmg-gmbh.de oder die Hotline 0800/4006005 wenden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1205 vom 16.04.2022