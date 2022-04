Berufsschüler bauen Nistkästen

Büren, Laderholz und Bevensen werden „beliefert“

Die Fachoberschüler der Berufsschule Filip Jagiela (v.li.), Jonas Christ und Luisa Stefan montieren zusammen mit Ortsbürgermeister Hartmut Evers und Elena Faber die ersten Kästen. Foto: Gade-Schniete

Büren (dgs). Gute Ideen zur Steigerung der heimischen Artenvielfalt unterstützt Elena Faber gern. Die Landschaftsplanerin ist seit Jahresbeginn als Beauftragte für Biodiversität bei der Stadt beschäftigt. Da waren die Fachoberschüler der Berufsschule also bei ihr genau an der richtigen Adresse. Luisa Stefan, Jonas Christ und Filip Jagiela hatten sich im Unterricht für ein Naturprojekt entschieden, bauten Nistkästen und fertigten selbst Meisenknödel an. Über insgesamt neun Kästen unterschiedlicher Bauart konnte sich jetzt Ortsbürgermeister Hartmut Evers freuen. Der erste wurde gleich mit Unterstützung der Schüler am alten Spritzenhaus direkt am Dorfplatz angebracht. Weitere sollen in Laderholz und Bevensen aufgehängt werden. „Die Brutsaison läuft zwar schon“, gibt Faber zu bedenken - aber Vogelkästen könne man nicht genug haben. Die Anleitung zum Bau lieferte der Naturschutzbund. Die Stadt übernimmt die Kosten in Höhe von rund 300 Euro. Ortsbürgermeister Evers hofft, dass die Dorfwiese im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms weiter aufgewertet und zum Treffpunkt für Jung und Alt wird. Die nächste Vollversammlung ist am 23. April, verschiedene Arbeitsgruppen sind bereits aktiv. Rund um das Dorf habe man 8,5 Hektar Blühflächen geschaffen, berichtet Evers nicht ohne Stolz.

Elena Faber will für mehr Artenvielfalt sorgen

Elena Faber hat in Weihenstephan Landschaftsarchitektur und -planung studiert. Als Beauftragte für Biodiversität soll sie nun zunächst die städtischen Flächenpotentiale überprüfen und Vorschläge unterbreiten, wie hier mehr Artenvielfalt gefördert werden kann. Dazu ist sie mit ihren Kollegen von der Stadtplanung und vom Stadtgrün im ständigen Austausch.

Geplant sind später auch Gespräche der Landwirtschaft. Entlang der vielen Wirtschaftswege im Neustädter Land sieht die Expertin beispielsweise gute Möglichkeiten für mehr Natur auf den - ursprünglich breiten - Ackerrandstreifen.

