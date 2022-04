Alle Jahre wieder? Zu Ostern stapeln sich erneut die Müllsäcke in der Innenstadt

Wie hier in der Leinstraße, liegen überall in der Innenstadt Müllsäcke herum. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). „Die ganze Stadt sieht aus wie ein Müllhaufen“, schimpft Heiner Plinke. Der Fleischermeister aus der Marktstraße ärgert sich vor allem darüber, dass die Säcke wohl vielfach auch über Ostern noch da liegen. Wie im vergangenen Jahr, hat der regionale Abfallentsorger aha wegen der Osterfeiertage den Abfuhrtermin vorgezogen. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Müll in der Kernstadt statt am Montag bereits am Samstag abgefahren wurde, was aber längst nicht alle Bürger mitbekommen haben.

Aha-Pressesprecherin Helene Herich hat Verständnis für den Ärger, den es auch im Vorjahr bereits in gleicher Form gegeben hat. „Wir wollen servicefreundlich sein“, betont sie. Wenn allerdings - wie zu Ostern - mehrere Feiertage aufeinander folgen, habe der Abfallentsorger ein „logistisches Problem“. Um eine verlässliche Abhol-Regelung anbieten zu können, hat aha also in dieser Woche - wie auch der Entsorger der „Gelben Säcke“ RMG - die Abholung vorgezogen. Ab Ostermontag verschiebt sich die Abfuhr dann jeweils um einen Tag nach hinten.

Auf Nachfrage erklärt die Pressesprecherin, dass der Ostersamstag als zusätzlicher Abfuhrtag nicht durchführbar sei, weil dann der Wertstoffhof der Mülldeponie in Lahe total überlaufen sei. Viele Bürger würden das lange Wochenende zum Aufräumen nutzen, der Ostersamstag sei daher einer anlieferungsstärksten Tage überhaupt. Da es nur eine Zufahrtsstraße in Lahe gebe, seien lange Staus für Hunderte von Müllfahrzeugen vorprogrammiert. Herich verweist zudem darauf, dass aha die geänderten Abfuhrtermine frühzeitig in den Medien kommuniziert habe. Infos gab es zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen sowie auf der aha-Homepage.

