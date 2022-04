Weniger Unfälle denn je im Stadtgebiet - Handy dürfte oft die Ursache sein

Alle tödlichen Unfälle ereignen sich im Juni

Neustadt (os). Mindestens im jüngsten Fünf-Jahres-Zeitraum gab es nie weniger Unfälle als 2021, auch für die Zeit davor hat der stellvertretende Einsatzdienstleiter Gunter Behring keine niedrigere Zahl in Erinnerung.

Tödliche Unfälle gab es drei, einen mehr als im Vorjahr. Alle ereigneten sich im Juni, verstorben ist zuerst ein Radfahrer beim Zusammenstoß auf dem Radweg Poggenhagen-Bordenau, dann ein junger Autofahrer auf der B 6 zwischen Dammkrug und Frielingen sowie schließlich ein Motorradfahrer zwischen Mecklenhorst und Otternhagen.

Die 18 Schwerverletzten liegen ebenfalls im Schnitt der vergangenen Jahre, 2020 wurden allerdings drei mehr registriert. Auch die 147 leichten Verletzungen sind kein Ausreißer in der Unfallstatistik 2021.

Als Risikogruppen hat die Polizei in Neustadt vor allem Kinder bis 14 Jahre, junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren sowie Senioren ab 65 Jahren im Blick - außerdem Rad- und Pedelecfahrer. Bei Ersteren verletzte sich 2021 keiner schwer, jedoch 19 leicht, bei Zweiteren vier schwer und 30 leicht. Senioren wurden zwei Mal schwer und 25 Mal leicht verletzt. Der Boom bei Rad- und Pedelecnutzung setzte sich 2021 fort, schlug sich allerdings nicht ganz so stark in der Unfallstatistik nieder. 58 Mal war diese Risikogruppe bei Unfällen beteiligt, ein Todesopfer, sieben schwer- und 40 leicht Verletzte entfallen auf sie. Laut Polizei trugen 72 Prozent der in Unfälle involvierten Rad- und Pedelecfahrer keinen Helm, die Beamten appellieren dringend zur Nutzung dieses Schutzes. Gerade in Bezug auf die vierte Gruppe reagiert die Polizei seit Monaten mit verstärkten Kontrolle bezüglich Fehlverhalten von und gegenüber diesen Verkehrsteilnehmern. Dabei gab es 575 Verstöße beider Seiten.

Mehr aufgeklärte Unfallfluchten - 76 statt 58 in 2020 - meldet das Kommissariat ebenfalls, insgesamt wurden 196 registriert. In den meisten Fällen handelt es sich um „Parkplatzrempler“, so Behring. „Die Geschädigten bleiben da meist auf den manchmal hohen Kosten sitzen“, ergänzt der Beamte und betont, dass es sich um eine Straftat handelt, wenn ein Unfallort unerlaubt verlassen wird.

Bei Kontrollen oder zufälligen Anlässen wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Allein 192 mal wurde dabei an Steuer oder Lenker ein Handy benutzt. „Gerade bei Auffahrunfällen oder dem Abkommen von der Fahrbahn dürfte die Dunkelziffer der Handyverstöße extrem hoch sein“, schätzt Behring, ohne das genau belegen zu können. Zu schnell waren 370 Fahrer - ohne die Ergebnisse des städtischen Blitzeranhängers - bei entsprechenden Kontrollen, 257 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 226 Abbiegeverstöße wurden geahndet. 58 Verkehrsteilnehmer waren mit Alkohol im Blut unterwegs, in 36 Fällen waren verschiedene Drogen im Spiel. In 15 Fällen waren diese auch an Unfällen beteiligt, allein 13 Mal mit Alkohol am Steuer.

Präventionsveranstaltungen möchte die Polizei wieder intensivieren, sobald die Pandemie-Lage das zulässt.

