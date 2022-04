Kinder aus der Ukraine sind beim TSV „herzlich willkommen“

Ausgelassen toben die Kinder durch die TSV-Halle und können dabei zusammen mit ihren Müttern ihren nicht immer leichten Alltag für kurze Zeit vergessen. Im Geräteraum gab es für alle Kuchen zur Stärkung.

Neustadt (dgs). Ausgelassene Stimmung herrschte in der TSV-Turnhalle. Schon zum zweiten Mal hatte der Sportverein Familien aus der Ukraine eingeladen. „Gerade für die Kinder ist es doch wichtig, dass sie einmal herauskommen und sich so richtig austoben können“, findet TSV-Kindersportkoordinatorin Angela Below. Sie und ihr Team hatten an diesem Nachmittag eine abwechslungsreiche Sportlandschaft in der Halle aufgebaut. Hier kamen alle auf ihre Kosten beim Klettern, Hüpfen oder Springen. Da in manchen TSV-Sportgruppen auch Kinder sind, die russisch sprechen, klappte es sogar mit der Verständigung gut. Vor allem wenn die Helfer mit vollen Händen Schokoladen-Ostereier in der Halle verteilten, setzten die Kinder zum Sprint an. So hatten alle viel Spaß - und die Mütter konnten sich währenddessen im angrenzenden Geräteraum bei ein

