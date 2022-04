Die Corona-Lage am Mittwoch: Genau 100 neue Fälle

Neustadt (os). Gerade dreistellig ist die Zahl der Neuinfektionen heute. Seit März 2020 sind damit 10.674 (+100) Menschen direkt Betroffen gewesen, mit 9556 (+121) gelten die meisten von ihnen - unabhängig vom Auftreten von Symptomen - als genesen. Die Zahl der maßgeblich an Corona Verstorbenen bleibt mit 57 gleich. Der Inzidenzwert je sieben Tage und 100.000 Einwohner fällt auf 1.036,4 (-84,0), auch die Zahl aktuell als "erkrankt" geltender Personen im Stadtgebiet gibt das Gesundheitsamt der Region Hannover heute mit 1.061 (-21) geringer an als am Vortag.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 963,1 (-105,5). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auf 14,5 (-0,3), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 5,8 Prozent (+0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

