Ein Traum von einer Hochzeit

TKK lädt zur Komödie Bürger Lars Dietrich ein

Wird es noch eine Traumhochzeit geben? Auf der Bühne der Aula im Gymnasium geht es am 7. Mai turbulent zu.

Neustadt (r/dgs). „Bestes Boulevardtheater“ kündigt für Samstag, 7. Mai, der Theater- und Konzertkreis (TKK) an. Mit Grimme-Preisträger Bürger Lars Dietrich in der Paraderolle geht es schon vielversprechend los: Bill erwacht am Morgen seiner Hochzeit mit einem unglaublichen Kater und einer schönen Unbekannten neben sich. Die erklärt ihm, sie hätten sich am Vorabend in der Bar getroffen, seien nach oben gegangen und hätten eine wunderbare Nacht zusammen verbracht. Bill dreht durch, gleich will seine Braut eintreffen. Da muss sein bester Freund als Casanova herhalten...

Das TKK-Team freut sich, dass es endlich wieder los gehen kann. Es gilt die 3G-Regelung, auch eine FFP 2-Maske muss bis zum Platz getragen werden. Die Gastronomie ist wieder geöffnet. Da durch die Kontrolle der Impfnachweise mehr Zeit für den Einlass benötigt wird, sollten Besucher rechtzeitig erscheinen. Ein Impf- oder Genesungsnachweis ist mitzubringen. Karten für die Vorstellung, die um 20 Uhr beginnt, gibt es beim Theater- und Konzertkreis in der Tourist-Info an der Marktstraße 5. Geöffnet ist Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr oder unter der Telefonnummer 05032/61799.

