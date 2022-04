Blitzer wechselt an die Wunstorfer Straße

Neustadt (os). Der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger namens "Karin" wird ab dem heutigen Mittwoch wieder in der Kernstadt eingesetzt. In Höhe Frosch steht er an der Wunstorfer Straße, wo 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

Die beiden nächsten Standorte in diesem Monat sind ab 20. April an der Königsberger Straße - ebenfalls in der Kernstadt - wo Tempo 30 vorgeschrieben ist. Wiederum 50 Kilometer pro Stunde sind in Otternhagen "An der Waldbühne" erlaubt. Dort wird Karin ab 26. April eingesetzt.

Weitere Ergebnisse aus vorangegangenen Messungen liegen bisher nicht vor.

