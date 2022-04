Schützenfest startet - Karten für Festessen zu haben

Durchführung unter fast normalen Bedingungen

Neustadt (os). Wie viele andere mussten auch die Schützenfestfans in der Kernstadt lange warten seit der letzten Austragung 2019. Vom 10. bis 12. Juni soll das Volksfest nun wieder gefeiert werden.

Die Bärenmusik wird mit den Worten „Hört, Bürger, hört“ viel Musik die Neustädter Bürger zum traditionellen Volks- und Schützenfest einladen. „Durch die Lockerungen der Niedersächsischen Coronaverordnung kann das Neustädter Schützenfest nahezu in der gewohnten Form stattfinden“, sagt Kommandeur Dirk Frese, der nun im dritten Jahr den Anlauf nimmt, das Bataillon erstmals anzuführen. Die Vorbereitungen laufen nach seinen Worten bereits auf Hochtouren.

Die beiden Festessen werden, wie bereits 2019, im Bürgerzelt auf der Suttorfer Straße stattfinden. Karten für das Herrenessen am Freitagabend und das Festessen mit Damen am Sonntagmittag, an letzterem wird unter anderem der Schützenkönig 2022 bekanntgegeben, können ab 15. April online unter www.neustadter-schuetzengesellschaft.de reserviert werden.

Mit dem Hissen der Stadtflagge am Samstag, 14. Mai, um 13 Uhr beginnt die „fünfte Jahreszeit“ in Neustadt „Im Scheit’n“. Das Wertungsschießen findet ab dann jeweils samstags von 14.30 Uhr sowie sonntags und Pfingstmontag ab 10 Uhr im Schützenhaus an der Suttorfer Straße statt.

