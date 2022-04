Gute Tagesform trifft auf mäßige - nur Shooters-Fans in Hochform

Die Shooters-Fans feierten ihr Team trotz der Niederlage im entscheidenden Spiel ausgiebig. Foto: Seitz

Blanchard Obiango spielte trotz Long-Covid-Folgen für sein Team, hatte aber wie alle Mitspieler mit der intensiven Rasta-Defensive zu kämpfen. Foto: Seitz

Die Shooters bedankten sich sichtlich geknickt bei den Fans. Foto: Seitz

Neustadt (os). Die Regionalliga-Saison der TSV Neustadt temps Shooters ist nach einer weiteren Niederlage in Vechta beendet. Das Rasta-Team war am Freitagabend in bester Form und schlug die Gäste aus Neustadt klar mit 83:62 im entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Halbfinals und zog damit ins Endspiel ein. Für den TSV ist die Saison damit beendet. Auch wenn in der abschließenden Partie nicht viel zusammen lief, wurde das Team von 120 mitgereisten Fans überschwänglich gefeiert - sie waren in Topform. Selbst der Hallensprecher in Vechta würdigte den Einsatz auf den Rängen ausdrücklich.

Der Start in das Entscheidungsspiel war schon bitter für die Gäste. Mit 10:0 führte Vechta nach knapp vier Minuten. Erst nach einer frühen Auszeit traf Kapitän Dyon Doekhi zwei Freiwürfe zu den Shooters-Punkten eins und zwei, auch die nächsten Drei Zähler kamen nur durch Freiwürfe von Brandon McLean und Blanchard Obiango zustande. Letzterer hatte sich kurzfristig spielfähig gemeldet, auf Bart Zents mussten die Shooters dagegen weiter verzichten. Vechtas Aufbauspieler Kevin Smit war nicht in den Griff zu bekommen, bis zum 25:14 am Ende des Startviertels hatte er bereits vier Dreier erzielt.

Nach zwei Doekhi-Punkten zu Beginn des zweiten Abschnitts machte Rasta zehn in Folge, Fabio Galiano erzielte dann sechs Zähler für Neustadt, bis zur Pause traf jedoch nur noch Obiango - bei zehn weiteren der Gastgeber. Das 44:24 war bereits die Vorentscheidung, gegen den Meister schien der Rückstand nicht mehr aufholbar. Fünf Punkte nach der Pause ließen dann doch noch ein wenig Hoffnung aufkommen, doch Vechta traf anschließend wieder sicher und erhöhte den Vorsprung auf 63:40 vor dem Schlussviertel. Das ging mit 20:22 sogar an die Shooters.

Es spielten: Doekhi (22 Punkte), Jannik Lodders (11), Galiano (11), Obiango (7), Till-Rouven Radtke (5), McLean (4), Jan-Luca Köster (2), Alan Bause, Nico Teichert, Jan-Malte Bonfils und Emilio Becker.

„Wir können stolz auf das sein, was wir als Mannschaft in diesem Jahr geschafft haben. In der Rückrunde haben wir richtig Fahrt aufgenommen und am Ende verdient die Playoffs erreicht“, bilanzierte Trainer Lars Buss. „Ein großes Lob geht hierbei auch an die Fans, speziell an den Fanclub, von dem wir fantastisch unterstützt und gepusht wurden.“ Manager Jan Gebauer dankte allen Spielern für ihren Einsatz, vor allem aber den Fans. Sein Blick richtet sich aber bereits auf die kommende Spielzeit, nachdem das Ziel für diese Saison mit den Playoffs erreicht wurde. „Es wird Veränderungen geben, dass ist immer so, aber wie ihr dieses Jahr füreinander gekämpft habt und vor allem in den letzten Wochen zusammengespielt habt, das war wirklich klasse. Es war eine Einheit zu sehen und darum geht es im Mannschaftssport. Jedem einzelnen Spieler wünsche ich nur das Beste für die Zukunft, egal ob weiter hier bei uns in Neustadt, oder in einem anderen Verein“, so Gebauer, der mit Co-Geschäftsführer Kai Josewitz und Sportdirektor Björn Becker in Kürze die Planungen beginnt.

