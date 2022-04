Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz findet wieder statt

Feuerwehr startet nach Corona-Pause neu

Neustadt (r/os). Nach langer Coronapause ist dieses Jahr der traditionelle Flohmarkt auf dem Famila-Gelände zurück, einmal mehr organisiert von der Kernstadt-Feuerwehr. Wie gewohnt findet er am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 15 Uhr auf dem in weiten Teilen überdachten Parkplatz am Rudolf-Diesel-Ring 30 im Gewerbegebiet Ost statt.

Aufgebaut werden darf am Vorabend ab 22 Uhr. Es werden keine Parkplatz- oder Standplatzreservierungen vorgenommen. Es gibt zwar keine Nachtwache seitens der Feuerwehr, allerdings werden ab 2 Uhr Kaffee, Tee, Bockwürste und vegetarische Frikadellen für die Verkäufer angeboten. Auch ein Toilettenwagen wird vor Ort sein. Es handelt sich weiterhin um einen nichtgewerblichen (Familien-)Flohmarkt für Jedermann.

Spätestens ab 10 Uhr ist dann das Befahren des Parkplatzes nicht mehr gestattet und Kraftfahrzeuge sowie Anhänger müssen bis dahin vom Gelände entfernt worden sein. Das Angebot an Speisen und Getränken wird ab 10 Uhr um Bratwürste, Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen erweitert. Die Gewinne aus Standgebühren und den Essensständen kommt dem Förderverein der Ortsfeuerwehr Neustadt zugute. Dieser Unterstützt die Arbeit der freiwilligen Helfer. Das Hygienekonzept sieht vor, dass an Schlüsselstellen, wie am Toilettenwagen, Desinfektionsspender aufgebaut werden. Des Weiteren empfehlen wir als Ortsfeuerwehr ausdrücklich das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske während des Besuchs.

Infos gibt es auch auf unter www.ff-neustadt.de oder via Social-Media.

