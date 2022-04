Zukunft des Veranstaltungszentrums weiter „entscheidend“ für die Innenstadt

VZL liegt noch immer nicht im Sanierungsgebiet für Förderantrag

Neustadt (tma). Schon vor zehn Monaten wurde die Aufnahme in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ von Bund und Ländern per Ratsbeschluss festgelegt, damit soll die Innenstadtsanierung vorangetrieben werden. Nun steht die Abgabe des Sanierungskonzeptes bevor, doch der Bereich östlich der Leine ist weiterhin nicht eingeplant - obwohl dies schon seit Monaten in politischen Gremien beklagt wird.

Im Ortsrat in der vergangenen Woche wiederholte sich die Diskussion. So sei ein Vor-Ort-Termin mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL) in der Corona-Zeit nicht möglich gewesen, weshalb das Konzept ohne den Bereich östlich der Leine eingereicht wurde, sagt die Stadtverwaltung. Willi Ostermann (UWG) fragte nach einem aktuellen Termin, da Maßnahmen jetzt gelockert wurden.

„Für mich ist das unstrittig, wir können die Gelegenheit nutzen, um die Beziehung darzustellen“, sagt Stadtplaner Friedrich Wippermann. Er schätzt die Chancen, dass das Gebiet nach einem Termin ins Konzept mit aufgenommen werden kann, als gut ein. Doch zum Verhängnis kann der Stadt nun eine unklare Vision für die Weiternutzung des VZL werden. So sind zwar im Haushalt Gelder für eine Bürgerbeteiligung zur Erstellung des Nutzungskonzeptes vorgesehen, doch die „Phase Null“ lässt bisher weiter auf sich warten.

„Da muss jetzt unmittelbar etwas passieren“, warnt auch Harald Baumann (SPD). Er unterstützt Ostermanns Antrag auf eine Zustimmung des Satzungsbeschlusses nur mit einer Anmerkung. So wird die Verwaltung nun offiziell beauftragt, mit dem ArL Kontakt aufzunehmen. Wippermann möchte bis Mai auch herausfinden, ob die Ergänzung um das VZL die Förderfähigkeit des Konzeptes beeinflusst. „Das VZL hat immense Bedeutung für die Innenstadt“, ist sich auch Heinz-Jürgen Richter (CDU) sicher. Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig abgesegnet.

Doch direkt im Anschluss drehte sich die Diskussion weiter um das Veranstaltungszentrum. So wird die Volkshochschule mit 45.000 Euro bei der Weiternutzung der Räumlichkeiten im Gebäude unterstützt - sie ist zwischenzeitlich in einen Neubau umgezogen.

„Was tut die Vhs, um diesen Raumbedarf zu tilgen?“, fragt etwa Baumann. Die Ortsratsmitglieder befürchten, dass das zukünftige Nutzungskonzept des VZL damit von der Nutzung der Vhs abhängig sein könnte.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1204 vom 09.04.2022