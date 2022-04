Zahl der Straftaten geht weiter zurück

Kriminalstatistik 2021 verzeichnet aber deutlich mehr Taschendiebstähle

Neustadt (dgs). Der Eindruck beim Bürger ist manchmal ein anderer - aber die aktuelle Kriminalstatistik belegt eindeutig: Die Neustädter leben in ihrem Stadtgebiet relativ „ruhig und sicher“. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden sei hier „deutlich geringer“ als in der Landeshauptstadt Hannover oder in der Nachbarstadt Garbsen, bilanziert Kriminalhauptkommissar Ralf Sebesta, Leiter des hiesigen Kriminalermittlungsdienstes. Insgesamt wurden im Vorjahr 1.894 Straftaten registriert, 1.681 davon fielen in den Zuständigkeitsbereich des hiesigen Kommissariats sowie der Polizeidienststelle Mandelsloh. Das sind rund 180 Fälle weniger als 2020. Gleichzeitig sank aber die Aufklärungsquote um knapp fünf Prozent.

Besonders im Fokus der Polizei standen Wohnungseinbrüche. Hier verzeichneten die Beamten mit 39 Taten wieder eine Zunahme, nachdem - bundesweit und wohl coronabedingt - der Trend rückläufig war. Rund die Hälfte der Fälle (20) konnte aufgeklärt werden. Als besonderen Erfolg verbuchte die Polizei die Festnahme eines Serientäters auf frischer Tat, dem allein sieben Einbrüche nachgewiesen werden konnten.

Sebesta verweist in diesem Zusammenhang auf verstärkte Streifenfahrten, auch in Zivil, oder konzentrierte Personen- und Fahrzeugkontrollen in der dunklen Jahreszeit. Seit 2014 werden Einbrüche zentralisiert in einer Ermittlungseinheit Eigentum der Polizeiinspektion Garbsen bearbeitet. Bei Gewerbeeinbrüchen gab es ebenfalls eine Steigerung bei den Fallzahlen. „Ermittlungsergebnisse weisen darauf hin, dass es sich hier größtenteils um ‚reisende Täter‘ handelt“, vermutet Sebesta. Gesunken sind die Straftaten im Internet. Hier sei die Ermittlungsarbeit aber nach wie vor sehr aufwendig, so Sebesta.

Einen signifikanten Anstieg hat die Polizei dagegen bei einfachen Taschendiebstählen festgestellt, wie zum Beispiel die Geldbörse aus der Tasche im Einkaufswagen. Von zwölf auf 40 sind die Delikte 2021 angestiegen. Die Aufklärungsquote ist mit 7,3 Prozent gering. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um Senioren.

Mehr Präventionsarbeit durch Kontaktbeamte und ehrenamtliche Sicherheitsberater ist in Planung. Die Polizei vermutet hier „mobile Täter“ aus Nordrhein-Westfalen, die gezielt die Autobahn 2 entlangfahren und tageweise als Bande auf Diebestour gehen.

Besonders hoch ist dagegen die Aufklärungsquote bei Raubdelikten auf der Straße oder in Wohnungen gewesen. Hier konnte die Polizei jede dritte Tat aufklären. Als „herausragenden“ Ermittlungserfolg nennt Sebasta die Festnahme eines 39-Jährigen auf frischer Tag. Ihm konnten allein drei Raubtaten nachgewiesen werden. „Bei den übrigen Fällen handelte es sich um so genanntes ‚Abziehen‘ unter Jugendlichen“, so der Kriminalhauptkommissar. Das Straftatenaufkommen bei den Körperverletzungsdelikten ist weiter gesunken. Hier lag die Aufklärungsquote bei 95 Prozent. Sebesta begründet das damit, dass sich Täter und Opfer in der Regel aus dem persönlichen Umfeld kennen.

Nach bundeseinheitlichen Parametern erfasst wird jetzt die „Häusliche Gewalt“ erfasst, was allerdings einen Vergleich mit den Vorjahren erschwert. Auf Ebene der Polizeiinspektion Garbsen wurden 2021 insgesamt 1.213 Fälle bearbeitet.

Anders als es die aktuelle NZ-Titelgeschichte vermuten lässt, ist die Drogenkriminalität im Stadtgebiet rückläufig und die Aufklärungsquote weiterhin hoch.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1204 vom 09.04.2022