Endlich wieder gemeinsam laufen - viele Neustädter genießen den HAJ Marathon

Gemeinsam in der Masse: Mit Katharina Prado de Caranza ist eine langjährige Läuferin nach langer Auszeit zurück auf der Halbmarathon Strecke. Sie lief mit ihrem Lebensgefährten Mirco Fischer starke 1:50:27 Stunden.

Neustadt/Hannover (os). „Kalt war es, aber total cool“, bilanzierte Nadine Schnepel ihren zweiten Marathon - und den ersten in der Landeshauptstadt. Trotz niedriger Temperaturen war die Bevenserin mit 3:53:08 Stunden flott unterwegs, unterbot ihre Premierenzeit aus Berlin um gleich 20 Minuten. „Es war einfach eine geniale Stimmung, die Organisation war top, die Leute zum Anfeuern waren klasse und super gut drauf“, beschreibt Schnepel genauer. Ihre besten Freunde waren ebenfalls da, nahmen sie gebührend in Empfang. „Aber ich hatte ganz schön Aua“, gibt die Läuferin ehrlich zu. Die schnellsten drei Männer waren Simon Kort aus Eilvese in 3:40:22 Stunden, der insgesamt 797. wurde, vor Diego Thiemke in 3:51:05 und Axel Schmettkamp in 3:53:58. Weitere Starterinnen aus dem Neustädter Land wagten sich außer Schnepel nicht an die längste Distanz beim HAJ Marathon, der als erste Großveranstaltung in diesem Jahr auch durchgezogen wurde.

Darüber freuten sich nicht nur die schnellsten deutschen Marathonläufer, die gleichzeitig um nationale Meistertitel rannten, sondern vor allem mehr als 18.000 Freizeitsportler, die endlich wieder gemeinsam auf die Strecken gehen konnten und von der Anfeuerung vieler Zuschauer an der Strecke getragen wurden. Die meisten Starter aus dem Stadtgebiet traten einmal mehr auf der Halbmarathon-Distanz an. Bei den Frauen waren es 30, Stefanie Langanke legte mit 1:40:18 Stunden das flotteste Tempo vor. Maite Farin (1:43:37) und Angela Below (1:47:43) folgten auf den „Neustädter“ Treppchenplätzen. Steffen Schloz war auch nach zwei Jahren HAJ Marathon schnellster Läufer aus dem Neustädter Land und nach 1:28:21 Stunden wieder im Ziel. Maximilian Pape (1:33:42) und Martin Rittinghaus (1:38:54) absolvierten die 21,1 Kilometer ebenfalls noch zügig. Das Unterbieten der 40-Minuten-Marke knapp verpasst hat Andre Ammer als Schnellster vom Rübenberge über 10 Kilometer in 40:01 Minuten. Mit Platz 67 in der Gesamtwertung gelang ihm die beste Platzierung in einem der drei Laufwettbewerbe. Jonas Küchenhoff war mit 14 Jahren der jüngste Starter aus dem Stadtgebiet über 10 Kilometer, mit 43:20 Minuten auch Zweitschnellster. Oliver Planer als dritter in 51:59 Minuten lag schon deutlich dahinter. Larissa Mühlecke (54:14), Nadine Meyer (55:58) und Sandra Mahlstedt (56:03) waren die schnellsten Neustädter Frauen auf dieser Distanz. Zahlreiche Neustädter waren auch in Staffeln auf der Marathon-Strecke unterwegs. Die vielen Kinder, die am Samstag um den Maschteich gelaufen waren, sind dagegen nicht namentlich im Ergebnis erfasst.

Weitere Ergebnisse von Neustädtern (soweit entsprechend gemeldet): Marathon: Patrick Hartert 3:57:19; Niclas Del Rosario Y Ruiz 4:17:16; Rudolf Pongs 4:31:04; Rolf Küllsen 4:37:22; Peter Herpich 4:53:42; Jürgen Träger 4:55:15; Halbmarathon: Philipp-Christopher Deeke 1:40:18; Gerrit Bolz 1:41:45; Frank Somborn 1:42:05; Jürgen Friedrich 1:43:35; Thomas Töpfer 1:47:25; Joachim Eder 1:48:38; Franziska Gläser 1:49:56; Mirco Fischer 1:50:27; Sebastian Schmidt 1:50:27; Anna-Katharina Prado Carranza 1:50:27; Sebastien Buhlmann 1:50:45; Jörg Frieße 1:51:34; Mark Wichert 1:51:39; Stefan Wolf 1:52:00; Thomas Völkel 1:52:58; Kai-Uwe Ullrich 1:53:06; Kathrin Eder 1:53:26; Leon Rabe 1:54:07; Mario Pittau 1:54:44; Patrick Leuschner 1:55:47; Heinz-Willi Gödecke 1:57:40; Sarah Öhlschläger-Kruse 1:59:06; Sandra Seitz 1:59:31; Karin Lübbert 2:01:29; Helmut Küchenhoff 2:02:27; Astrid Aust 2:02:37; Meike Pittau 2:03:01; Udo Merten 2:03:45; Anja Terjung 2:04:23; Jörg Stephan 2:05:17; Neele Fachmann 2:06:01; Kerstin Peters 2:06:24; Andreas Bombelka 2:07:00; Stefanie Hoop 2:07:17; Jacqueline Schmiekowski-Petersen 2:07:22; Jannik Fischer 2:07:47; Tanja Jahns 2:08:20; Jost-Peter Brasch 2:08:40; Jürgen Beck 2:11:28; Heike Dinter 2:11:36; Silke Farin 2:12:51; Tanja Pich 2:14:05; Martina Segelke 2:14:06; Peter Kraus 2:16:36; Linda Grübner 2:17:36; Sascha Petersen 2:18:12; Mute Rusack 2:23:56; Lydia Feldmann 2:24:46; Stephanie Dunker 2:26:33; Ariana Zarnack 2:27:51; Marlen Blume 2:27:51; Ute Kemmer 2:39:01; Anke Sprengel 2:39:01; 10 Kilometer: Ricco Rex 53:34; Benedict Mühlecke 54:14; Istvan Csecs 54:58; Michele D`Onofrio 55:48; Petra Ruhr 56:27; Gisbert Wolff 58:07; Holger Kuhlmann 58:42; Karsten Lehmann 1:02:06; Mehmet Adal 1:02:28; Robert Lange 1:03:08; Silke Lipkow-Nether 1:03:21; Kerstin Krüger 1:04:24; Nadine Künzl 1:04:55; Thomas Meller 1:04:57; Heiko Grieger 1:05:10; Kristina Riedel 1:05:14; Jeannine Ullrich 1:07:01; Britta Kuhlmann 1:07:09; Anke Lehmann 1:08:33; Vanessa Vereschinski 1:22:47; Jana Büßel 1:31:07; Marathon-Staffeln: Tower-Power 2 (Felix Rößler, Leonarda Rabe, Merlin Wolsfeld, Ylvi Kort, Stefan Stromereder, Anja Buhtz) 3:38:52; Blumes Runner Team 2 (Marcel Maske, Henning Tilch, Elias Rösemeyer, Mark Struckmann, Heidi Weise, Volker Wrede) 3:45:17; TSV Neustadt (Christoph Lindner, Stefan Scholz, Corinna Thomas, Lena Oevermann, Josefina Scholz, Sabine Kaufmann) 3:48:05; Blumes Runner Team 1 (Valerie Lietzau, Carl-Louis Öhlerking, Jannis Blume, Jan Oehlschläger, Hartmut Vortmüller, Björn Blume) 3:50:14; Wir laufen für Maike (Claudia Flohr, Lars Kutsche, Heiko Knichmann, Jörg Rodewald, Olivia Häberling) 4:00:13; Tower-Power 1 (Jasper Lund, Felix Gödecke, Mario Kort, Niklas Dahmen, Jonathan Strenzke, Hannah Nietznik) 4:13:08; Walking/Nordic Walking: Joachim Beutner 1:16:53; Christian Müller 1:25:50.

