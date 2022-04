Vielseitigkeitsturnier auf Hof Alt begeisterte Publikum und Reitervolk

Der Abhang der Geländestrecke ist eine Herausforderung für Ross und Reiter.

Warmeloh (sub). Es war ein buntes Treiben auf Hof Alt am vergangenen Wochenende. Dominiert von großen und kleinen, mehr oder weniger, aufgeregten Pferden. Doch auch die gut 200 Hobby- und Profireiter, die sich zum Vielseitigkeitsturnier des Reitsportvereins Warmeloh gemeldet hatten, war eine gewisse Anspannung anzusehen. Schließlich war es zwei Jahre her, dass sich Ross und Reiter im Wettkampf mit anderen messen konnten.

„Wir waren von der Anzahl der Meldungen überrascht und beschlossen daher das Turnier so groß zu planen, wie es vor der Corona-bedingten Zwangspause war“, sagte Turnierleiter Thomas Alt. Beste Voraussetzungen, auch wetterbedingt, um an eine 25-jährige Tradition anzuknüpfen. Die Schneedecke vom Vortag war weitestgehend abgetaut und der Boden griffig.

Die Reiterinnen und Reiter kämpften beim Stilspringen, der Dressur sowie im Gelände um gute Wertungen für die Regionsmeisterschaft des Pferdesportverbandes (PSV) der Region Hannover. Außerdem sichtete der PSV Hannover vierbeinige Anwärter für die goldene Schärpe. In der Geländepferdeprüfung bestand zudem die Möglichkeit zur Qualifikation zum Bundeschampionat. Die fast zwei Kilometer lange Geländestrecke hatte es in sich: Die Ziellinie des Springplatzes war auch die Startlinie für die Geländeprüfung. Insgesamt 16 Hindernisse, darunter ein kleiner Teich und ein Abhang, galt es zu überwinden. Für alle Fälle stand ein Rettungswagen bereit. Strategisch günstig zwischen den beiden genannten Hindernissen positioniert. Bis zum Ende der Veranstaltung gab es aber keine ernsten Unfälle.

Glückliche Sieger: Kim Yvette Kailing (Niedersächsischer Polo-Club, Langenhagen) gewann auf Sanbuca die Kombinierte­ A-Prüfung mit 23,8 Punkten. Amelie Fulst (VfV Langenhagen) belegte auf Phara den zweiten Platz. Lena Reinstorf (RFV Brelinger Berg, Wedemark) auf Saturia und Louisa Wehrmann (RZG Unter dem Mühlenberge, Schneeren) auf Welcome into my Life teilten sich den dritten Platz. In der Klasse E konnte Alina Lange (VfV Langenhagen) auf Dear Doubtless sich mit 22,9 Punkten den ersten Platz sichern. Lale Marie Helmke (RF Stall Tidow, Springe) auf Ibiza belegte den zweiten Platz und Hanno Reinstorf (RFV Brelinger Berg) auf Wespe stand als drittplatzierter ebenfalls auf dem Siegertreppchen.

