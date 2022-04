Ein musikalischer „Nomade“ an der Endstation in Sachen Frieden?

Harald Riese steigt als Neubürger voll ein

Harald Riese startet auch mit 81 Jahren als Neubürger in Niedernstöcken voll durch - vor allem mit Musik. Die Furtwängler-Orgel in St. Gorgonius spielt er gern. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Niedernstöcken (os). Als Harald Riese einem Freund - seines Zeichens Kirchenmusikdirektor in Salzwedel - erzählte, er ziehe in den kleinen Ort im Nordkreis des Neustädter Landes, wurde dieser sofort hellhörig und wies auf die besondere Furtwängler-Orgel in der St. Gorgonius-Kirche hin. Riese hatte bis dahin noch nichts von dem Instrument erfahren, das er mittlerweile mit Vorliebe spielt.

Mit Niedernstöcken verband ihn bis dahin nur das fast vergessene Engagement bei der Planung für den Friedenshof 1986. In einem der Protokolle ist er sogar zitiert. Als seine Frau Maria und er eine der Töchter dort bei deren Probewohnen besuchten, wurde ihm das Schriftstück gezeigt. Gut drei Jahre später zog das Paar selbst dort ein. „Nicht als Teil der Kommunität, aber in einer Wohnung dort in guter Nachbarschaft“, wie er erzählt. Mit 81 Jahren könnte es die letzte seiner vielen Stationen sein, ausschließen mag Riese jedoch nichts. Der examinierte Organist und studierte Theologe hat schon an 31 Orten gelebt. Den größten Einschnitt machte seine Familie 1994 als die Zelte in Deutschland abgebrochen wurden und das rumänische Vrisci, das für Menschen mit Wurzeln in Siebenbürgen als Deutsch-Weißkirch bekannt ist - neues Domizil wurde. Riese wollte das „von Konsumsucht beherrschte Deutschland“ hinter sich lassen. Eingebrannt hat sich dort die unglaubliche Armut. „Wir packten zu, nahmen sieben Kinder auf, versorgten sie mit dem Lebensnotwendigen, Nahrung für Leib und Seele sowie Schulbildung“, erinnert sich der Musiker. Im Tausch gegen Nahrungsmittel brachten die Nachbarn dicke Socken, die Riese über seine Kontakte in Deutschland in Weltläden brachte.

Als seine Tochter Dorothee in die 9. Klasse kam, bot sich die Möglichkeit die Schule in Deutschland abzuschließen - die Familie zog nach Naumburg. Ob dort, am nächsten Standort Heilsbronn bei Nürnberg oder an so vielen Wohnorten zuvor: Aktive Friedensarbeit an der Basis ist das, was den Neu-Niedernstöckener antreibt. Riese versucht den Frieden zu leben - und ihn mit seinen Gaben zu verkünden. In allererster Linie ist das die Musik, „ein sehr einfacher Zugang für viele“. Und Musik gemacht hat er an allen Station seines Lebens.

So auch jetzt. Der Friedenshof-Bewohner Jan Erhardt hatte lange den Kirchenchor von St. Gorgonius geleitet, der Organist übernahm diese Aufgabe gern. „Ich habe mir alle Adressen und Telefonnummern der Sänger besorgt und überall gefragt, wer jetzt nach Corona wieder mitmacht“, beschreibt er, wie wieder „Leben in die Sache kommen soll“. Zur ersten Probe kamen fünf Chormitglieder, Riese bleibt aber optimistisch und bietet das Singen immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus an. Er sucht auch Menschen, die Instrumente spielen, um gemeinsam zu musizieren.

Mit seiner kommunikativen Art kommt der Senior schnell mit anderen ins Gespräch. Er ist viel zu Fuß unterwegs - oder mit dem Fahrrad. „Mittlerweile habe ich aber ein E-Bike“, sagt Riese. Einen Führerschein hatte er dagegen nie. Kennengelernt hat er schon zahlreiche Niedernstöckener und Bewohner der Nachbardörfer. „Bis Neustadt habe ich es aber noch nicht geschafft.“ Dafür hat er schnell einen Schlüssel für die Kirche erhalten, nutzt den auch oft zum Spiel auf der Furtwängler-Orgel. „Ob das meine letzte Station ist, wird sich zeigen.“ Klar sei nur, dass sein Nomadendasein irgendwann enden müsse, „aber erst mit dem Begräbnis“, meint er schmunzelnd.

