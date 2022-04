Karin wieder an der L 193

303 Fälle an drei Tagen in Poggenhagen

Suttorf (tma). Der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger steht von heute an wieder an der an der Landesstraße 193 in Suttorf. Innerorts sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Das galt auch am ersten April-Standort an der Poggenhagener Straße, gleichzeitig Kreisstraße 333. Dort wurden in nur drei tagen gleich 303 Verstöße gemessen, der schnellste Raser war mit 87 Stundenkilometern unterwegs.

Über Ostern bleibt am nächsten Standpunkt an der Wunstorfer Straße, auf Höhe des Froschs.

