„So ein Gang durch die Natur...“

Ulrike Ostermann lädt zur Wanderung rund um den Kolk ein

Bei einem Spaziergang durch die Natur will Ulrike Ostermann auch das ein oder andere Gedicht vortragen.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „In dieser Zeit ist Ablenkung gefragt“, weiß Ulrike Ostermann aus eigener Erfahrung. Sie selbst macht sich bei grauem Wetter und grauen Gedanken gern auf zu einem Spaziergang rund um den Kolk hinter dem Krankenhaus. Da sie als erfahrene Gästeführerin aber auch gern mit Gruppen unterwegs ist, lädt sie Interessierte unter dem Motto „So ein Gang durch die Natur...“ am Samstag, 23. April, zum Mitkommen ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum Spielplatz an der Albert-Schweitzer-Straße.

Auf der knapp zweistündigen Wanderung werden immer wieder kleine Pausen eingelegt, in denen Ulrike Ostermann passende Gedichte zum überall aufkeimenden Frühling vortragen wird, sei es von Goethe oder Löns. Auch sie selbst hat Gedichte verfasst, die sie mitten in der Natur erstmals einem Publikum vorstellen möchte.

Anmeldungen zu ihrer lyrischen Wanderung nimmt Ulrike Ostermann unter Telefon 05032/63724 oder E-Mail ostermannulrike@web.de entgegen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1204 vom 09.04.2022