Lars Hedwig rückt in die Feuerwehrspitze

Ortsbrandmeister wählen den Nöpker zum weiteren Stellvertreter

Die Feuerwehrspitze mit Stadtbrandmeister Torben Klingemann (2.v.li.), seinen Stellvertretern Dennis Hausmann (v.li.) und Lars Hedwig sowie den wiedergewählten stellvertretenden Brandabschnittsleiter Martin Höflich.

Neustadt (r/dgs). Die Feuerwehrspitze ist komplett: Der Nöpker Lars Hedwig verstärkt als weiterer Vize die Führung mit Stadtbrandmeister Torben Klingemann und seinen beiden Stellvertretern Dennis Hausmann und Christian Brand. Zur Wahl hatte sich neben Hedwig der Neustädter Thomas Littmann gestellt. Im Rahmen einer Dienstbesprechung entschieden sich die Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter dann im ersten Wahlgang mit 34 der insgesamt 43 Stimmen für Hedwig.

Brandabschnittsleiter Lars Schwieger überreichte anschließend Beförderungsurkunden an Klingemann und Hausmann, die beide zum Oberbrandmeister befördert wurden. Weiterhin wurde Oliver Gerholz aus Schneeren zum organisatorischen Leiter des Stabes, Pascal Servatius zu dessen Stellvertreter und Max Niehues zum Pressesprecher bestellt.

Gratulationen gab es für Martin Höflich zu seiner Wiederwahl als stellvertretender Brandabschnittsleiter.

Für das Stadtkommando erläuterte Hausmann das geplante Zukunftskonzept der Feuerwehr, das in den nächsten Monaten abgestimmt wird. Es soll die Basis für einen Feuerwehrbedarfsplan sein, der im Sommer ausgeschrieben werden soll. Darin sollen sich die Leistungsbereitschaft der Ortsfeuerwehren, die dafür notwendigen Mittel, Fahrzeuge und die Personalsituation bis zum Jahr 2035 wiederfinden.

Abgestimmt wurde auch das weitere Vorgehen in Bezug auf notwendige Neubauten von Feuerwehrhäusern. Nachdem diese in Dudensen, Mandelsloh und Borstel inzwischen auf den Weg gebracht wurden, soll die Verwaltung beauftragt werden, als nächstes die Umsetzung in Bordenau, Esperke und Scharrel/Metel zu prüfen.

Erforderlich sind diese Baumaßnahmen, da die modernen Einsatzfahrzeuge fast überall nicht mehr in die alten Feuerwehrhäuser passen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1204 vom 09.04.2022