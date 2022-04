Schüsse im Waldstück, Unfallflucht und brennende Matratze

Bordenau/Helstorf (r/tma). Mehrere Bordenauer haben am Sonntagmorgen um 5.20 Uhr gleich vier laute Schüsse mit Lichtblitzen am Waldstück Richtung Leine beobachtet. Die Polizei ist fünf Minuten später angerückt und hat das Waldstück durchstreift - erfolglos. Verdächtige wurden nicht gesehen.

In der Obdachlosenunterkunft an der Moordorfer Straße musste wenig später um 6.30 Uhr ein 37-Jähriger aufgeweckt werden, weil seine Matratze in Flammen stand. Nach Ermittlungen der Polizei ist der Mann wohl mit brennender Zigarette eingeschlafen. Die Polizei löschte den kleinen Brand selbst, es entstand nur Schaden an der Matratze.

Noch am Freitag ist gegen 16 Uhr ein unbekannter Fahrer beim Ein- oder Ausfahren auf dem Aldi-Parkplatz in Helstorf gegen das neben ihn parkende Auto gekommen. Trotz Sachschadens fuhr der Verursacher davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05032/9559-115 entgegen.

