Es blitzt wieder am Steinweg

Bordenau (tma). Blitzeranhänger "Karin" geht heute wieder am Steinweg in Stellung. Dort gelten 30 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit, die Strecke ist eine beliebte Abkürzung. Beim vergangenen Stopp wurden dort enorme Verstoßzahlen registriert. In Richtung Kirche gab es an drei Tagen 128 klare Überschreitungen, die schnellste mit Tempo 56 statt 30.

Der folgende Karin-Standort liegt an der Landesstraße 193 "In Suttorf" im gleichnamigen Ortsteil.

