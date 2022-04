Polizei findet bei Suche nach falschem Impfausweis Marihuana-Plantagen

Gegen 26-Jährigen wird wegen Drogenhandels ermittelt

Neustadt (tma). Die Menge der am Wochenanfang gefundenen Marihuana-Pflanzen ist so hoch, dass sogar Besucher im Eingangsbereich des Polizeikommissariats deutlich den prägnanten Geruch wahrnehmen können.

Gefunden wurden die Drogen in einer Wohnung an der Marktstraße, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses durchsucht wurde. Die Beamten haben bei dem 26-Jährigen jedoch eigentlich die Augen nach einem gefälschten Impfausweis offen gehalten.

„Beim Betreten der Wohnung des jungen Mannes nahmen die Beamten stechenden Geruch von Betäubungsmitteln wahr“, schildert Ralf Sebesta, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Obwohl er den Zutritt nicht gestatten wollte, fanden sich nach einem „ermahnenden Gespräch“ insgesamt sechs sogenannte „Growzelte“ mit Zubehör zur Aufzucht von Betäubungsmitteln in einem Zimmer. Zusätzlich wurden große Mengen an Marihuana-Pflanzen sichergestellt.

Aufgrund des massiven Fundes musste zum Abtransport sogar ein LKW der Bereitschaftspolizei Niedersachsen angefordert werden. Einige Gegenstände konnten nach der Sichtung direkt zur Müllverbrennungslage Hannover-Lahe gefahren werden - so ordnete es die Staatsanwaltschaft an - andere werden nun im Kommissariat aufbewahrt. Ein Gewicht können die Ermittler noch nicht angeben. „Die Pflanzenplantagen müssen erstmal getrocknet werden“, so Sebesta.

Doch, dass es sich um eine ungewöhnlich große Menge handelt, spiegelt sich schon jetzt in der Ermittlung wider: Neben Urkundenfälschung und unerlaubtem Anbau muss sich der 26-Jährige wohl auch wegen Betäubungsmittelhandel verantworten.

Der Mann ist bislang polizeilich noch nicht aufgefallen, weshalb er aufgrund „fehlender Haftgründe“ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das gesuchte Impfzertifikat wurde ironischerweise nicht gefunden, dafür jedoch ein weiteres gefälschtes Exemplar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1204 vom 09.04.2022