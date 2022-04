Von Zigarettenlängen und letzten Gläsern

Jürgen Stach verabschiedet sich als Gastronom aus der Stadt

So kennt man ihn: Jürgen Stach schließt das Havanna für immer und verabschiedet sich als Gastronom aus Neustadt.

Neustadt. Als das Video seiner Kinder Johannes, Pia-Monique und Paul sich dem Ende näherte, brachen bei Jürgen Stach die Dämme. Die drei hatten sich trotz und vor allem wegen der etwas anderen Kindheit bedankt - gespickt mit vielen bildlichen Erinnerungen an Egon-Olsen-Turniere, erste Gastronomie-Einsätze und gemeinsame Unternehmungen, die nach Stachs Meinung doch häufig zu kurz kamen: „Zeit war fast nie da“. Dass er sein Herz am rechten Fleck hat, belegte Laudator Dirk von Werder ebenfalls mit zwei Verweisen auf die Kinder des Gastronomen: Seinen ersten Marathon setzte Stach ab Kilometer 30 - „da war ich schon scheintot“ - nur fort, weil Pia und Johannes am Ziel auf ihn warteten. Und als in der Klasse seines Jüngsten Paul ein Mitschüler gestorben war, aber wegen Corona keine Möglichkeit zur gemeinsamen Trauerfeier gegeben schien, tat der Wirt, was ihn oft auszeichnet: Er lud trotz aller Beschränkungen ins Havanna ein.

Das tat er auch zu seinem Abschied - und viele Wegbegleiter sowie Havanna-Fans kamen. Für alle langjährigen Mitarbeiterinnen gab es Blumen, für Mitarbeiter und „Berater“ sowie seinen Ausbilder zum Schaufenster-Dekorateur, Herrmann Feimann, ein Flaschen-Präsent. „Sechs Wochen lang habe ich mir seitenweise aufgeschrieben, was ich heute sagen will“, berichtete Stach, schließlich blieb gerade ein kariertes Blatt Papier. „Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen“ - dieser Reinhard Mey-Song bildete das Motto für seine letzte Party als Wirt in der Innenstadt. Stach rauchte allein zwei während seiner Danksagungen - und so manche auf seinem Weg durch die Kneipe, die in einigen Wochen ein Irish-Pub werden soll, geführt von seinem langjährigen Mitarbeiter Thomas Bolk.

In der Laudatio wurden nicht nur Erfolge verarbeitet. Auch das Fiasko mit Schlagerbarde Matthias Reim, der beim Konzert in Neustadt nach 20 Minuten den Abgang gemacht hatte oder fehlendes Bier beim Schützenfest wurden thematisiert. Harald Juhnkes Sinatra-Adaption „My way“ war ein weiteres Lied des Abends. Das hatte Ex-Kanzler Gerhard Schröder einst für den Zapfenstreich zu seinem Abschied aus dem Amt gewählt. Von Werder verglich die Männer: „Schillernde Figuren, beide nicht ganz unumstritten, aber der eine immer besser frisiert.“

Ein Beweis für die „langhaarige Phase“ brachten Freunde mit, eines von Stachs Plakaten von der jüngsten Bürgermeisterwahl. Aus dem „Bürgermeister“ war zwischenzeitlich der „beste Wirt für alle Neustädter“ geworden, die Unterschriften der Gäste rings um sein Ganzkörperfoto werden sicher lange an die Abschiedssause erinnern. Weil ihm der Kandidat „seiner“ CDU nicht passte, war er selbst angetreten, hatte mit fast elf Prozent ein ordentliches Ergebnis eingefahren.

Mit Jürgen Stach geht ein Macher, der, stets umtriebig und nach Beschreibungen „eigentlich sich selbst der beste Partner, einiges bewegt hat für das Neustädter Partyvolk. Ob Stadtfeste, Mottofeten im Bürgersaal oder auf Zelten, Abifeiern, Stadtmeisterschaften und mehr, der Gastronom war immer zu allem bereit. Als Corona kam, wurde aus dem Havanna notgedrungen, aber routiniert ein Essens-Lieferbetrieb. Das wusste mancher Gast zu schätzen. Die Lesungen, Konzerte, Frühstücke oder einfach das „Bierchen“ fehlen vielen bis heute. Gastronomisch geht es weiter, auf der Badeinsel und in Hagenburg. Ob der Titel „60 Jahre und kein bisschen weise“ zutrifft, lassen wir mal offen. Für das Altenteil ist Stach mit seinen 64 Lenzen aber auf keinen Fall geeignet.

Lieber Jürgen, ich habe nach einigen deiner Aussagen mal gesagt, es sei gut, dass du nicht Bürgermeister geworden bist. Dazu stehe ich. In einem bin ich allerdings mit dem Kollegen von Werder einer Meinung: Du wirst fehlen in der Innenstadt.

Oliver Seitz

