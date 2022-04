Wieder ein Krimi

Shooters erzwingen drittes Playoff-Halbfinale

Brandon McLean kann sich in dieser Szene nicht gegen den Ex-Shooter Tim Insinger durchsetzen. Foto: Seitz

Mit dem quirlig-schnellen Aufbauspieler Kevin Smit hatte Shooter Till-Rouven Radtke alle Hände voll zu tun, schlug sich jedoch gut. Foto: Seitz

Nach dem Spiel gab es auf den Rängen kaum noch ein Halten. Foto: Seitz

Zur Feier des Tages ließen sich die Shooters eine Ehrenrunde bei den Fans nicht nehmen. Foto: Seitz

So sehen Sieger aus: Die Mannschaft und Teile der Blue Boys. Foto: Seitz

Neustadt (os). Wer am Sonntagnachmittag in die Sporthalle der Leine-Schule gekommen war, konnte jeden Abendkrimi nur noch fad finden. Die TSV Neustadt temps Shooters hatten sich im zweiten Playoff-Halbfinale der 1. Regionalliga Nord ein an Spannung kaum zu überbietendes Spiel mit dem SC Rasta Vechta geliefert - und das bessere Ende mit dem 83:82 für sich gehabt. Damit erzwangen sie nach dem 88:69 in Vechta zwei Tage vorher das dritte Spiel.

Das dritte - und entscheidende - Spiel steht am kommenden Freitag an, wiederum in Vechta. Dafür organisiert der Fanclub "Blueboys and -girls" wieder mindestens einen Reisebus zur gemeinsamen Anfahrt. Wer mitfahren will, meldet sich unter blueboys_neustadt@web.de per E-Mail.

Nach der Schlusssirene jubelten Shooters-Fans und -Spieler gleichermaßen ausgelassen. Nach kurzem Rückstand, aber einer knappen 26:25-Führung nach den ersten zehn Minuten sowie jeweils ausgeglichenen Punkteständen zur Pause und nach dem dritten Viertel (43:43/65:65) konnten sich die Gastgeber einen Vorteil erarbeiten. Zwar war Vechta mit einem Dreier des wieder bärenstarken Aufbauspielers Kevin Smit in die letzten zehn Minuten gestartet, Fabio Galiano und Brandon McLean brachten aber Neustadt in Front. Smit zeigte bei den folgenden Freiwürfen erstmals Nerven, traf nur einen von zwei. Auf der Gegenseite erzielte Jannik Lodders einen Dreier, den nächsten Rasta-Feldpunkten folgten zwei verwandelte Freiwürfe von Dyon Doekhi, der an diesem Abend mit 14 Treffern von der Linie glänzte - bei 14 Versuchen. Till-Rouven Radtke erhöhte auf 76:71, zwei weiteren Vechta-Zählern folgte ein Dreier von McLean. Der wurde jedoch mit ebenfalls drei Zählern der Gäste beantwortet. Als Galiano dann nur einen von zwei Freiwürfen zum 80:76 verwandelte und Vechta in der 38. Spielminute zwei Punkte erzielte, fühlte sich mancher an das letzte Heimspiel erinnert, als der Meister kurz vor Schluss die Partie noch gedreht hatte. Auch Lodders verwarf anschließend einen seiner beiden Versuche von der Linie, ebenso McLean. Doch auch Smit patzte ein weiteres Mal, dann zog Vechta mit einem Korbleger zum 81:82 aus Shooters-Sicht vorbei. Galiano und Lodders verwandelte noch je einen Freiwurf, die Shooters-Defensive arbeitete verbissen und stoppte einen Angriff der Gäste wenige Sekunden vor Schluss. Ein eigener Korb gelang dem TSV-Team nicht mehr, der letzte Wurf von Ex-Shooter Tim Insinger über das halbe Feld landete zwar am Ring, fiel wie die meisten Würfe seines Teams vorher aber nicht mehr durch die Maschen.

Bester Shooter war einmal mehr Dyon Doekhi mit 29 Punkten und sechs Steals. Gegen das wiederum stark aufspielende Meister-Team hatten sich die Shooters über weite Strecken zwar schwer getan, aber nie aufgegeben. Immer wieder hatten die Neustädter unter beiden Körben gegen die langen Gegenspieler aus Vechta das Nachsehen bei den Rebounds. Während die Verteidigung ansonsten gut arbeitete, waren jedoch mehrfach Fehlpässe und nicht optimale Chancenverwertung Grund für das enge Spiel. Ohne Bart Zents (Corona) und Blanchard Obiango (Long-Covid-Beschwerden) fehlten zudem schlagkräftige Alternativen. Dass es trotzdem zum Sieg reichte, macht Mut für das dritte Spiel. Kapitän Dyon Doekhi zeigte sich nach Spielschluss optimistisch und sprach von noch drei Partien in dieser Saison. Das würde einen Sieg in Vechta voraussetzen und dann zwei Erfolge gegen den Sieger aus dem zweiten Halbfinale zwischen Stade und Aschersleben. Auch dort steht es nach den beiden ersten Begegnungen 1:1.

Es spielten: Doekhi (29 Punkte), McLean (26), Galiano (11), Lodders (7), Radtke (6), Alan Bause (4) und Nico Teichert.

Am Freitagabend hatten die Shooters nach dem ersten Viertel mit 20:25 hinten gelegen, zur Pause mit 43:38 nach ausgeglichener Punkteverteilung im zweiten Abschnitt. Nach der Pause lief jedoch nicht mehr viel zusammen. Die Gastgeber bauten den Vorsprung um acht Punkte zum 64:51 aus, das Schlussviertel ging mit 22:14 ebenfalls klar an Vechta. Deren Spieler hatten vor allem Jannik Lodders spürbar aus dem Spiel genommen und ihm wenig Entfaltungsspielraum gegeben. Die Gastgeber hatten sogar einen Spieler aus ihrem Zweitliga-Team - erlaubter Weise - als Verstärkung auflaufen lassen. Für den Einsatz bekamen die Neustädter von Coach Lars Buss trotzdem ein dickes Kompliment, vor allem angesichts der dünnen Besetzung und fehlender leistungsträger. An der Stimmung im Rasta-Dome hätte es auch nicht gelegen haben können. Die Shooters-Fans - per Reisebus zahlenmäßig stark vertreten - feuerten das TSV-Team auch auswärts frenetisch an.

Es spielten: McLean (21 Punkte/12 Rebounds), Doekhi (19 / 6 Assists / 5 Rebounds), Galiano (18 / 9 Rebounds), Lodders (7 / 5 Assists), Radtke (4 / 5 Rebounds), Teichert, Bause, Jan-Luca Köster und Emilio Becker.

