Kein Scherz: Karin blitzt ab heute an der K 333

Neustadt (os). Wer an einen Aprilscherz glaubt und zu rasant am städtischen Blitzeranhänger "Karin" vorbeifährt, wird per rotem Lichtblitz eines besseren belehrt. Das Messgerät wird am heutigen Vormittag an der Poggenhagener Straße, gleichzeitig Kreisstraße 333, aufgebaut. Innerorts gilt dort Tempo 50.

Die nächsten beiden April-Standorte sind der Steinweg in Bordenau ab dem kommenden Dienstag, es folgt die Landesstraße 193 "In Suttorf" im gleichnamigen Ortsteil.

Weitere Ergebnisse der jüngsten Messungen liegen bisher nicht vor.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1203 vom 02.04.2022