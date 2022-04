Olympiasiegerin ist in Warmeloh am Start

Warmeloh (r/os). Nach zwei Jahren Zwangspause lädt am heutigen Samstag und morgen, Sonntag, 3. April, der Verein „Pferdesport Warmeloh - Hof Alt“ zum Start der grünen Saison auf die Reitanlage ein. Bereits zum 25. Mal wird auf der weitläufigen Anlage des Hofes ein Vielseitigkeitsturnier ausgerichtet, das zu diesem Jubiläum eine besonders prominente Starterin verzeichnen kann. Olympiasiegerin Julia Krajewski kommt mit einem Nachwuchspferd.

Warmeloh ist bekannt für die Förderung des Reiternachwuchses in diesem Bereich. Aber auch die weiter Fortgeschrittenen starten dort am selben Wochenende. Bei Letzteren geht es an diesem Wochenende um die Regionsmeisterschaften, wie auch um die Sichtung „Goldene Schärpe Ponys und Großpferde“ des Pferdesportverbandes Hannover.

Ob Reiter, Pferde oder Besucher, für viele es ein fester Termin im jährlichen Turnier- und/oder Besuchskalender. „Nach den zwei Jahren Corona-bedingter Pause starten wir wieder mit unserem Team nun wieder in die Turniersaison“, sagt Mit-Ausrichter Thomas Alt. Los geht es am Samstagmorgen ab 7.30 Uhr mit den Geländepferdeprüfungen Klasse A inklusive der Qualifikation zum Bundeschampionat für die fünfjährigen Geländepferde. Weiter und zum Teil parallel geht es mit Dressurprüfungen der Klasse A auf den Dressurplätzen, bis um 17.30 Uhr die Siegerehrungen beginnen. Am Sonntag startet der Reiternachwuchs ab 9 Uhr zunächst in Dressurprüfungen der Klasse E. Danach geht es weiter mit Stilspringprüfungen und Stilgeländeritten der Klasse E. Die Auszeichnungen der Sieger gegen 16 Uhr läuten das Turnierende ein. Details finden sich unter www.pferdesport-warmeloh.de in der Rubrik Veranstaltungen beim Turnier 2022.

