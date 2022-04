Imker spenden wieder für die Tafel

Paten für Anfänger in der Bienenzucht

Mindestens 80 Gläser selbst produzierten Honig haben Mitglieder des Imkervereins für die Tafel gespendet. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Luttmersen (os). „Die Imkerei boomt weiter“, bestätigt Henning Dangers. Der Vorsitzende des Imkervereins Neustadt kann entsprechend auch auf leichten Zuwachs bei den aktuell 68 Mitgliedern verweisen. Bei der Jahreshauptversammlung in der Oase/Haus an der Jürse ging es allerdings auch um Imker, die schon lange im Verein sind. Angelika Raddatz und Joachim Elsas wurden jeweils für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. „Nach zwei Jahren konnten wir uns endlich mal wieder treffen“, sagt der Vorsitzende. Die Versammlung wurde auch genutzt, um Honigspenden für die Tafel zusammenzutragen. 80 Gläser sollen auf den Frühstückstischen der Tafelkunden demnächst für gesunde Abwechslung aus lokaler Produktion sorgen. Wahlen gab es in diesem Jahr keine, der Vorstand bleibt unverändert.

Einen VHS-Kurs bieten die Imker derzeit zwar nicht an, um in das Hobby Bienenzucht einzusteigen, wer damit beginnen möchte, findet beim Verein aber Paten, die den Start unterstützen. Nicht selten ist nach der Patenphase auch Schluss mit der Imkerei. „Manche unterschätzen den Zeitaufwand“, so Dangers. Die Paten zeigen sich dabei immer wieder flexibel. „Wir haben sogar schon eine Krankenschwester im Dreischichtsystem begleitet.“

Wer Bedarf hat, kann sich auf der Internetseite www.imkerverein-neustadt.de informieren oder eine E-Mail an info@imkerverein-neustadt.de senden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1203 vom 02.04.2022