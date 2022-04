Eingeschlagene Fenster und Verletzte bei schwerem Raub

Polizei sparsam mit Infos - ermittlungstaktische Gründe

Suttorf (os). Bereits am 11. März kam es zu einem Vorfall an der Straße „In Suttorf“, der für einiges Aufsehen sorgte und den Einsatz mehrerer Streifenwagen sowie Rettungsfahrzeugen nach sich zog. Die Polizei meldete dazu nichts, erst Beobachter aus dem Ort informierten die Neustädter Zeitung.

Gegen 22.45 Uhr hatten Zeugen einen „schweren Raub“ in einer Wohnung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in diesem Zusammenhang mehrere Fenster einer Erdgeschosswohnung zerstört worden waren und sich Unbefugte Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Im weiteren Verlauf bedrohten sie den Bewohner, einen 19 Jahre alten Mann, sowie eine 16-Jährige, die sich mit einem fünf Wochen alten Säugling in der Wohnung aufhielt. Der Mann und die Frau wurden durch Schläge mit bislang unbekannten Gegenständen verletzt. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Unmittelbar nach dem Angriff flüchteten die Täter - nach Zeugenaussagen in einer silberfarbenen Limousine.

Ermittelt wird seither wegen schweren Raubes, ob aber auch Geld entwendet wurde, ist noch unklar. Als tatverdächtig gelten zwei in Ronnenberg und Langenhagen gemeldete rumänische Staatsbürger im Alter von 33 und 28 Jahren. „Alle an der in Rede stehenden Tat beteiligten Personen weisen in Teilbereichen kriminalpolizeiliche Erkenntnisse auf“, antwortete die Polizeidirektion auf eine entsprechende NZ-Anfrage.

Die Beamten hätten sich laut Pressestelle zu der Tat bisher bedeckt gehalten, weil die Ermittlungen andauerten. „Es ist zu befürchten, dass diese durch eine zu frühe Darstellung in der Öffentlichkeit gefährdet beziehungsweise beeinträchtigt werden könnten“, heißt es. Auf einen schnellen Zeugenaufruf, wie er in vielen anderen Sachverhalten nötig ist und auch erfolgt, habe in diesem Fall verzichtet werden können.

