Nur eine weitere Stammzellenspende kann Bens Leiden lindern

Vierjähriger Vesbecker leidet an Mukopolysaccharidose

Zwischendurch gibt es schöne Momente: Der vierjährige Ben mit seiner Mutter Jaqueline. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Vesbeck (os). „Für Ben gibt es keine Heilung, aber seine Beschwerden können verlangsamt werden“, sagt Marvin Reinhold. Sein vierjähriger Sohn leider an „Mukopolysaccharidose Typ 1 Hurler“. Bei dieser Art der Stoffwechselkrankheit werden Glucosebausteine aufgrund fehlender Enzyme nicht richtig abgebaut, entstehende Abfallprodukte lagern sich in Zellen an. Betroffen sind vor allem Gewebe des Skelettsystems, des zentralen Nervensystems, viszeraler Organe, der Haut und der Herzinnenhaut. Unbehandelt werden Kinder, die mit der vererbaren Krankheit geboren werden, meist keine zehn Jahre alt.

Ben hat bereit eine Stammzellenspende erhalten, die sein Körper auch gut angenommen hat. Der Spendenanteil in seinem Blut sank jedoch schnell von 90 auf 14 Prozent, zu wenig, um den gewünschten Linderungseffekt zu erreichen. Eine neue Transplantation ist nötig, inklusive Chemotherapie. Beides erfolgt bei Spezialisten in Hamburg. Das stellt die junge Familie zu der neben Marvin Reinholds Ehefrau Jaqueline auch der jüngere - und glücklicherweise gesunde - Sohn Finn gehört, vor große Herausforderungen. Der Vater nimmt unbezahlten Urlaub, ein Zimmer in Hamburg soll tägliche Besuche bei Ben ermöglichen. Medizinisch wird empfohlen, dass beide Elternteile in der Nähe sind. In knapp zwei Wochen, am 11. April, beginnt die nächste Behandlungsrunde in der Alstermetropole.

Seit Anfang des Jahres läuft eine Online-Spendenaktion für die Familie, um sie bei der Betreuung von Ben zu unterstützen. Vereine und viele Privatpersonen im Norden des Stadtgebietes haben sich bereits daran beteiligt. „Wir sind ungeheuer dankbar für diese Unterstützung“, sagt Marvin Reinhold. Seine Frau und er haben sich zunächst schwer getan, die Hilfe anzunehmen. Dabei sind die Herausforderungen mit der aufwendigen Therapie in Hamburg nicht beendet. Auch Zuhause ist der Aufwand groß. „Vor Sonne und Infektionskrankheiten müssen wir Ben schützen“, sagt sein Vater. Bei der Ernährung gibt es ebenfalls eine Menge zu berücksichtigen. Bettwäsche und Kleidung sind jeden Tag zu wechseln. Seine Eltern tun natürlich alles für das schwerkranke Kleinkind.

Wer dem Vierjährigen und seiner Familie ebenfalls helfen möchte, kann das unter dem Kurzlink czurl.de/ben mit einer Spende über die Plattform gofundme.com tun.

Ausgabe-Nr. 1203 vom 02.04.2022