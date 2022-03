Insektenfreundlich Umtopfen mit dem Bürgermeister

Aktion mit Kita Auengärten stößt Gartenwettbewerb an

Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil (v. li.) mit Bürgermeister Dominic Herbst sowie Henry und Justus bepflanzen Kästen für den Bürgermeisterbalkon. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Der Balkon des Bürgermeisterbüros kommt momentan ohne Begrünung aus - ein Umstand den Bürgermeister Dominic Herbst zum Start des Gartenwettbewerbs ändern wollte.

Zusammen mit Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil und den Kindern der Kita Auengärten wurden sieben Kästen bepflanzt. „Möglichst insektenfreundlich und ein Kübel dürfen wir auch behalten, dann kann auch die Krippe das mal ausprobieren“, so Kita-Leiter Thilo Lorenz. „Den Kindern können wir so mal was Anderes bieten, viele Kinder kennen das Bepflanzen ja gar nicht mehr.“

Der Bürgermeister wurde dabei vom Kita-Nachwuchs ordentlich auf Trab gehalten. Als ein Kind Sand vom Spielplatz holt, erklärt Herbst ruhig den Unterschied zum dunkleren Äquivalent. Am Ende durften die fertigen Kübel mit Namen markiert werden, damit auch in Zukunft erkannt werden kann, wer etwa Erdbeeren, Thymian und Pfeilchen eingesetzt hat.

Die Wiederbegegnung mit dem Grün ist schon in wenigen Monaten eingeplant, dann besucht die Kita allerdings das Rathaus. Nicht wenige freuten sich nach der Ankündigung. Auch von den Eltern gab es viel Zustimmung zu der Aktion mit der Stadt. „Als ich das erzählt habe, war es wie ein kleiner Lichtblick in Corona-Zeiten“, so Lorenz. In der Einrichtung sind aktuell 49 Kinder.

