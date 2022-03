Alte Feuerwehr ist Umschlagplatz für Hilfsgüter

Altrewa-Stiftung spendet dringend benötigte Herde

Dr. Tanja Soroka und Willi Ostermann von der Altrewa Bürger Stiftung mit Stadtrat Maic Schillack bei der Übergabe der Herde.

Neustadt (os). Mithilfe der katholischen Gemeinde und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern konnte eine Ausgabestelle für die eingegangenen Sachspenden am Feuerwehrgerätehaus in der Lindenstraße eingerichtet werden. Geflüchtete sowie Personen, die diese bei sich aufgenommen haben, können unter der E-Mailadresse treffpunkt.neustadt@evlka.de ihren Bedarf an Sachspenden melden und Termine für die Abholung von Hilfsgütern vereinbaren. So kann schon zusammengestellt werden, was individuell gebraucht wird und die Abläufe sollen optimaler gestaltet sein. Geflüchtete, die kostenlose SIM-Karten der Telekom in Anspruch nehmen wollen, können diese in den nächsten 14 Tagen dienstags und donnerstags, zwischen 11 und 16 Uhr im Jugendhaus, Großer Weg 3 bei Stefan Dahlke und Timon Schacht abholen. DAfür müssen gültige Ausweispapiere mitgebracht werden.

Wer das Team rund um Claus Crone noch unterstützen möchte, meldet sich bitte per Mail bei Herrn Crone unter claus.crone@bistum-hildesheim.net.

Unterdessen hat die Altrewa Bürgerstiftung für dringend benötigte Herde und Backöfen sowie Kühl-/Gefrierkombinationen gesorgt. „Wir unterstützen sonst schwerpunktmäßig Kunst und Kultur, sind aber froh, dass wir in der aktuellen Situation ebenfalls helfen konnten“, sagt der Vorstandsvorsitzende Willi Ostermann. Nach seinen Worten hätten noch mehr Mittel zur Verfügung gestanden, so wurde zunächst der genau bezifferte Bedarf an den Elektrogroßgeräten für knapp 3.000 Euro beschafft und überreicht. Schon 14 Stunden, nachdem die „Bestellung“ vorgelegen hatte, lieferte die Stiftung. „Der Stifter weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, auf der Flucht zu sein“, begründet Vorstandsmitglied Dr. Tanja Soroka das Engagement.

Gut gemeinte Hilfe kann nach hinten losgehen

Die Verwaltung warnt davor, Flüchtlinge aus der Ukraine privat in die Stadt zu holen. Diese Menschen landen schlimmstenfalls in Obdachlosenunterkünften oder auf der Straße.

Derzeit häufen sich Fälle, bei denen Privatpersonen auf eigene Faust Flüchtlinge aus Polen und von der polnisch/ukrainischen Grenze nach Neustadt bringen, ohne dass diese registriert sind. Die Verwaltung ist derzeit damit beschäftigt, die bereits im Stadtgebiet befindlichen Flüchtlinge unterzubringen. Allein diese Aufgabe ist nur mit viel ehrenamtlicher Unterstützung zu leisten.

Die zentrale Zuweisung weiterer Menschen erfolgt über Landesbehörden. „Wenn darüber hinaus von Privatleuten transportierte Flüchtlinge hier bei uns stehen, müssen diese in Obdachlosenunterkünfte ausweichen. Wenn diese voll sind, stehen die Menschen auf der Straße. Das ist unverantwortlich“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst.

Derzeit betreut der Fachdienst Soziales mit vier Sozialarbeitern etwa 800 Menschen - diese kommen aus der Ukraine und weiteren Staaten. „Das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger ist insgesamt ungebrochen hoch. Im Namen der Stadt Neustadt bedanke ich mich bei allen Menschen und Institutionen, die uns unterstützen“, so Herbst weiter.

