DLRG-Spendenschwimmen bringt fast 12.000 Euro ein

1.012,08 Kilometer für die Ukraine kommen zusammen

Viele Schwimmer beteiligten sich an der DLRG-Aktion im Balneon.Fotos: Seitz

Initiatorin Stefanie Gödecke freute sich auch über Licht und Musik am Becken.

Auch die Rutschen waren gut frequentiert.

Sebastian Blankemeyer hatte eigens eine App zum Bahnenzählen programmiert und für die Ergebnisprojektion gesorgt.

Neustadt (os). Bis zur letzten Minute wurde auf den sechs Bahnen im Balneon fleißig geschwommen, auch auf den Rutschen waren noch Aktive unterwegs, um Meter für die Spenden-Challenge der DLRG-Ortsgruppe zu sammeln. Weil die Zählung an den Rutschen hakte, war um Mitternacht noch nicht ganz klar, ob die angepeilten 1.000 Kilometer erreicht wurden. Bei dieser Strecke wollte eine Versicherung die bis dahin gesammelten Spenden verdoppeln. Als Rutschen-Ergebnis und die Schwimmstrecken der DLRG-Aktiven, die als Bahnenzähler schon in der Woche schwimmen durften, addiert waren, stand die vierstellige Zahl fest: 1.012,8 Kilometer.

4.300 Euro waren von mehreren Firmen zugesagt worden, das Balneon packte die Eintrittsgelder von den mehr als 250 teilnehmenden Schwimmern drauf.

„Ihr seid großartig“, schloss die DLRG-Vositzende und Initiatorin Stefanie Gödecke alle Beteiligten in den Dank ein. Durch das Engagement kamen letztlich 11.828,72 Euro zusammen. Die gehen kurzfristig an das Rote Kreuz, um in der Ukraine lebensnotwendige Hilfsgüter verteilen und medizinische Versorgung bieten zu können.

„Ich habe das Balneon noch nie so voll gesehen, vor allem nicht so spät“, sagte Henri Seitz, der unter den zahlreichen TSV-Schwimmern war, die versuchten, das gesteckte Ziel erreichen zu helfen. Gerade die Sportler waren in verschiedenen Lagen und teils sogar mit Programmen unterwegs. So auch Jonathan Besdo und sein Bruder Sebastian. Die beiden Neustädter hatten die vollen acht Stunden eingeplant, schafften am Ende 20,8 und etwas über 16 Kilometer. Bis zu acht Personen schwammen teils pro Bahn, neben den „Profis“ waren aber auch zahlreiche Kinder dabei, die stolz einige Bahnen beisteuerten - nicht selten mit elterlicher Begeleitung. So zählte die Leistung dann gleich mehrfach. Vom Rutschen und dem damit verbundene Treppensteigen dürfte mancher Teilnehmer im Anschluss ebenfalls die Beine gespürt haben. Nach Einsetzen der Dunkelheit konnten die Schwimmer bei Diskobeleuchtung ihre Bahnen ziehen, auch Musik von DJ Ole Branx sorgte für gute Stimmung.

Den aktuellen Stand konnten alle, die im Becken ihre Bahnen zogen, an der Wand ablesen. Dorthin wurde nicht nur die erreichte Kilometerzahl projiziert, auf einer Karte näherte sich die aktuelle Markierung von Neustadt startend auch zusehends der Grenze zu Ukraine - dem virtuellen Ziel. Die Programmierung dafür hatte Gödeckes Lebensgefährte Sebastian Blankemeyer ebenso übernommen wie er eine App zum Bahnenzählen entwickelte. So konnte das Ergebnis jeweils aktuell gezeigt werden.

