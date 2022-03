Neues Storchenpaar auf dem Liebfrauen-Nest

Neustadt (r/os). Seit dem vergangenen Wochenende hat das Nest auf dem Storchenhaus an der Liebfrauenkirche dauerhafte Gäste. Nach ersten, kurzen Visiten blieb eine Störchin, wenig später gesellte sich auch ein Hahn dazu. Die beiden waren laut NABU-Storchenbetreuer Ulrich Stahl bisher nicht in Neustadt. Die Henne trägt einen Ring mit der Nummer "5T 682" und ist demnach 2015 in Preussisch Oldendorf geschlüpft. 2020 hat sie in Empede gebrütet. „Am Nest wird mit Hochdruck gebaut, es hat sich schon eine kleine Nestmulde gebildet. Es wird auch mächtig geklappert“, berichtet Stahl nach den ersten Tagen. „Hoffen wir, dass es in diesen Jahr mal wieder Nachwuchs in Neustadt gibt. Der Storchenzug ist aber noch nicht abgeschlossen.“

