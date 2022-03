Die Landwehr wird heute Karins Revier

Neustadt (os). Der städtische Blitzeranhänger wird heute wieder in der Kernstadt aufgebaut. Ab dem Vormittag steht "Karin" an der Landwehr, gleichzeitig Kreisstraße 347. Dort sind 30 Stundenkilometer erlaubt. Es ist der letzte Standort in diesem Monat, als erste April-Messstelle zieht der mobile Blitzer am Freitag nach Poggenhagen um und steht dort an der K 333 im Zuge der Ortsdurchfahrt Poggenhagener Straße. Es folgt ab 5. April der Steinweg in Bordenau (30 erlaubt).

