Stefan Birkner erneut zum FDP-Landesvorsitzenden gewählt

Otternhagener ist auch Spitzenkandidat zur Landtagswahl

Stefan Birkner (oben) führt die Landesliste der FDP an. Foto: Seitz (Archiv)

Otternhagen (r/os). Neben der Beratung des Landtagswahlprogrammes standen beim Landesparteitag der FDP auch die Wahlen zum Landesvorstand auf der Tagesordnung. Dr. Stefan Birkner wurde mit 92,7 Prozent der Delegiertenstimmen im ersten Wahlgang als Landesvorsitzender bestätigt. In seiner Rede schwor der in Otternhagen lebende Jurist die Landespartei bereits auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf ein: „Die Eigenständigkeit der FDP wird das Merkmal in dieser Landtagswahl sein. Wir kämpfen für eine Modernisierung Niedersachsens. Wir wollen so stark werden, dass es keine Regierung ohne die FDP geben kann“, sagte der 48-Jährige, der das Amt seit 2011 inne hat.

Für die Landtagswahl am 9. Oktober bestimmten ihn die Parteivertreter zudem als Spitzenkandidaten. „Niedersachsen wird von Stephan Weil und Bernd Althusmann mittelmäßig regiert. Das wollen wir beenden“, lautete Birkners Kampfansage. Der Vorsitzende der aktuellen liberalen Landtagsfraktion will Niedersachsen „fit machen“ für anstehende Herausforderungen.

Kandidat für den Wahlkreis 33 Neustadt-Wunstorf ist Birkner allerdings nicht. Dort tritt der 21-jährige Jelger Tosch aus Wunstorf an. Eine seiner Forderungen ist die Bezahlung aller Lehrkräfte mit der Besoldungsstufe A13. „Wir müssen endlich auch die Lehrkräfte der Sekundarstufe I wertschätzen. Das Argument, Gymnasiallehrer würden auf einem höheren Niveau arbeiten (...) ist schlichtweg falsch“, so Tosch. Neben Klima- und Umweltschutz möchte er zudem Tourismus am wirtschafts- wie auch umweltpolitisch wichtigen Steinhuder Meer fördern. Dabei sollen die Betriebe, die vom Tourismus leben, stärker in den Fokus rücken. „Wir sind sehr glücklich über die Wahl von Jelger Tosch zu unserem Landtagskandidaten. Mit ihm haben wir einen jungen, engagierten Kandidaten mit viel Gestaltungswillen für unser Land und unseren Wahlkreis“, so die Vorsitzenden der Stadtverbände Arne Wotrubez (Neustadt) und Daniel Farnung (Wunstorf). Einen der aussichtsreichen 20 Plätze auf der Landesliste erhielt Tosch beim Landesparteitag jedoch nicht.

