Spendenaktion bringt 1.200 Euro für die Ukraine

Grundschüler verkaufen Osterbasteleien

Helstorf (r/os). Bei einer ersten Spendenaktion sammelten Schüler der Grundschule Mandelsloh/Helstorf am vergangenen Mittwoch knapp 1.200 Euro für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Osterhasen, Osterkarten, bemalte Tütchen und weitere kleine Präsente bastelten die Klassen 3c und 4c in Helstorf für den guten Zweck. Der Krieg in der Ukraine war im Unterricht intensiv besprochenes Thema. „Die Kinder reagierten sehr betroffen und einfühlsam auf das große Leid der Familien“, berichtet Schulleiterin Nicole Ortelt. „Wir wollten auch etwas tun, um irgendwie zu helfen“, erklärte eine Schülerin aus der 3c. Also entschlossen sich die Kinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin für eine Bastelaktion mit anschließendem Verkauf der Artikel. Die Basteleien wurden für den Verkauf arrangiert und auf dem Helstorfer Aldi-Parkplatz von Mitgliedern der beiden Klassen veräußert. „Der Andrang war groß, sodass viele Kunden nicht nur kauften, sondern auch großzügig spendeten“, lautet das Fazit. So war nach kurzer Zeit der gesamte Bestand vergriffen. Einen solch hohen Betrag hatte niemand erwartet, nun soll in der kommenden Woche gemeinsam entschieden werden, wofür das Geld verwendet wird.

Weitere Klassen der Schule haben sich ebenfalls zu Aktionen wie einen Waffel- oder Smoothietag entschieden. Eltern konnten bereits am Freitag der Vorwoche einen Transporter mit gespendeter Kinderkleidung nach Neustadt fahren.

