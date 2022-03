Neustadts Feuerwehren funken jetzt viel verständlicher

Stadt investiert bisher rund 413.000 Euro in Digitalfunk

Neustadt (os). Schon vor der EXPO 2000 in Hannover war der Digitalfunk für die Feuerwehr Thema im Stadtgebiet, fast 25 Jahre später ist er nun in der praktischen Anwendung. Die ersten Wochen haben überaus positive Ergebnisse gebracht, wie der zuständige stellvertretende Stadtbrandmeister Christian Brandt der Neustädter Zeitung bestätigte. „Mit dem Großeinsatz während der Stürme Anfang Februar gab es gleich eine Bewährungsprobe. Trotz kleinerer Ausfälle funktioniert das System grundsätzlich gut“, sagt er. Vor allem der Einbau durch eine Fachfirma habe erstklassig funktioniert. Immerhin galt es, alle 75 Feuerwehrfahrzeuge im Neustädter Land mit den neuen Geräten auszurüsten. Erledigt wurde das im Feuerwehrzentrum. Insgesamt wurden 380 Funkgeräte beschafft, ein großer Teil davon in der mobilen Variante.

„Vom alten Knistern der analogen Geräte ist nichts geblieben“, so Brandt, „die Sprachqualität ist super“. Ein weiterer Vorteil: „Alles, was ein Blaulicht auf dem Dach hat, ist nun für uns direkt erreichbar“, erklärt Marcus Niemeyer von der Kommunikations- und Informationseinheit (IUK) der Stadtfeuerwehr. Die Brandschützer können nun direkt mit Polizei oder Rettungsdienst sprechen, vorher war das nicht möglich. Die zusätzlichen Möglichkeiten bringen aber auch erweiterte rechtliche Grundlagen mit sich. Die machen einen ordentlichen Teil der Schulung für die Funker aus allen Ortsfeuerwehren aus, die von der IUK durchgeführt wurden. „Ansonsten ist die Bedienung fast wie bei einem modernen Handy“, sagt Niemeyer. Begonnen haben die Ausbildungen schon 2018, der Virus auf städtischen Rechnern und anschließend Corona verzögerten das Projekt jedoch. „Viele, die 2018 schon da waren, haben jetzt noch einmal aufgefrischt.“

Bis auf Weiteres gibt es beide Gerätetypen parallel in den Fahrzeugen. Auch sonst ist der analoge Funk noch nicht komplett Geschichte. „Die Einsatzleiter haben Handfunkgeräte für beides“, so der IUK-Fachmann, denn auch die Trupps unter Atemschutz funken noch auf altem Weg.

