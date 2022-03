Kaffeemaschinen, Herde und Utensilien für Flüchtlinge gesucht

170 Personen in vier Tagen an Unterkünfte vermittelt

Neustadt (r/tma). Gute Nachrichten gibt es bei der Situation der Ukraine-Flüchtlinge, die Mitte des Monats in der BBZ-Halle untergekommen sind: Alle knapp 170 Personen konnten anderweitig untergebracht werden. Neben der Vermittlung in private Unterkünfte sind nun auch 25 Männer im Surfers Paradise, 13 Personen in der Bunsenstraße 4 und eine sechsköpfige Familie in einer städtischen Wohnung untergekommen.

„Die Verwaltung dankt allen Menschen, die so breitwillig Wohnraum angeboten haben“, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Insgesamt gab es über 95 Wohnraumangebote aus dem gesamten Stadtgebiet.“ Die Menschen werden durch die Stadt und Ehrenamtliche weiter betreut.

Der Fachdienst Soziales öffnet für alle Ukraine-Flüchtlinge, die Leistungen beantragt haben, für den April am Donnerstag, 31. März, von 13 bis 16 Uhr ausschließlich für die Scheckausgabe. Die Ausgabe findet in der Anmeldung des Fachdienstes Soziales (Nebeneingang - Großer Weg/Ecke Leinstraße, hinter dem Jugendhaus) statt. Es wird kein Termin benötigt, mit Wartezeiten ist aber zu rechnen. Ausweisdokumente müssen mitgebracht werden, Dolmetscher stehen vor Ort bereit. An diesem Tag finden keine sonstigen Termine statt.

Spenden können am Montag, 28. März, von 17 bis 20 Uhr im alten Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße abgegeben werden. Ausreichend vorhanden sind Betten und Bettwäsche, gesucht werden derzeit vor allem Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Töpfe und Pfannen (alle Herdarten) sowie Kochutensilien (Pfannenwender, Kochlöffel und mehr).

