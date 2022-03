Versuchen Biber die Leine bei Basse zu stauen?

Nager haben keine Angst vor großen Bäumen

Von der Leinebrücke aus sind die beiden Bäume gut zu sehen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Basse (os). Selbst, wenn die Frage in der Überschrift mit „ja“ zu beantworten wäre, hätte eine Weide am Flussufer die falsche Fallrichtung genommen, nachdem ein Biber sie bis zum Umkippen abgenagt hatte. Sie stürzte auf die angrenzende Weide, zu sehen direkt von der Leinebrücke. Direkt nebenan zeigt jedoch bereits der nächste stattliche Baum die charakteristischen Bissspuren der seit einigen Jahren hier wieder heimischen Tiere. „Ein Biber staut Gewässer nur, wenn er nicht genug Schwimmtiefe hat“, sagt der Biberbeauftragte Holger Machulla.

In Basse wie an anderen Stellen ist eher das karge Nahrungsangebot in den Wintermonaten Grund für die „Holzfäller-Tätigkeit“ der pelzigen Säugetiere. „Weil sie nicht klettern können, fällen Biber einen Baum, um an die jüngeren Triebe zu kommen“, so Machulla. Manchmal schädigen sie einen Baum mit dem Verbiss auch nur soweit, dass er kaputt geht und mehr Licht durchlässt, das sorgt am Boden für mehr frisches Grün. „Die Tiere sind eben pfiffig“, so der Biberexperte. „Im Vorfluter am Toten Moor haben sie einen Damm komplett aus Mais gebaut, weil kein Holz in der Nähe war“, nennt er ein weiteres Beispiel.

Im Sommer werden sich nach Machullas Worten keine frischen Späne an Bäumen finden, die Biber bearbeiten. „Sie sind ja reine Pflanzenfresser und haben mehr als 300 verschiedene Pflanzenarten auf ihrem Speiseplan.“ Während der warmen Monate ist das Nahrungsangebot so reichhaltig und abwechslungsreich, dass die Nager nicht zu so drastischen Mitteln greifen müssen.

Nach den letzten Kartierungen leben aktuell rund 40 bis 50 Biber an der Leine, zunehmend aber auch an Nebengewässern, in die sie sich immer mehr ausbreiten. Zu sehen sind sie selten, können aber leicht mit der Nutria verwechselt werden. Markantester Unterschied: Biber haben einen breiten, flachen Schwanz, die eingewanderten Nutrias, die als Schädlinge gelten, einen runden, dünnen.

